РЖД Логистика удвоила прибыль

«РЖД Логистика» опубликовала основные операционные и финансовые показатели за 2017 год.

По итогам года было обработано 61 млн тонн грузов (без учета перевозок для нужд холдинга РЖД) – на 8% больше, чем в 2016 году.

Как отмечают в компании, в структуре российского рынка транспортно-логистических услуг преобладают услуги 2PL, доля услуг добавленной стоимости 3PL не превышает 3%. Свою долю в этом сегменте «РЖД Логистика» оценивает в 17%.

В 2017 году «РЖД Логистика» совместно с дочерней компанией Far East Land Bridge (FELB) организовала перевозку более 142 тыс. TEU – на 57% больше по сравнению с 2016 годом. В экспорте было перевезено 1,9 тыс. TEU (+47%), в импорте – 11,4 тыс. TEU (рост более чем в 2 раза), транзитные перевозки составили 123 тыс. TEU (+68%).

Объем перевозок мелких и сборных партий грузов в рамках сервиса «РЖД Экспресс» (консолидация и перевозка грузов от 20 кг сборными партиями любыми видами транспорта «до двери» получателя) вырос на 15% и составил 273,5 тыс. тонн; количество обработанных заказов увеличилось до 28 тыс. единиц.

Выручка увеличилась на 39% до 33,4 млрд рублей. Чистая прибыль выросла почти в 2,5 раза и составила 1,08 млрд рублей.

«В 2017 году мы кратно увеличили нашу чистую прибыль, в том числе, за счет масштабной реорганизации внутренних бизнес-процессов и оптимизации», – отметил генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик.