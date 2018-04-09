Информационно-аналитическое агентство

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    • Новая спецодежда MOL

    09.04.2018

    • Экипажи судов Mitsui O.S.K. Lines (MOL), задействованные на сервисах между Японией и Ближним Востоком, будут обеспечены специальной униформой.

    Новая спецформа защитит членов экипажа от тепловых ударов и снизит нагрузку на организм. Одежда оборудована охлаждающими вентиляторами, которые обеспечивают циркуляцию воздуха между двумя слоями одежды. Воздушные потоки равномерно обеспечат охлаждающее действие, что значительно увеличит комфорт членов экипажа, тем самым обеспечивая эффективность их работы.

     

     

     

     

     

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