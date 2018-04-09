Мальтийский сухогруз врезался в особняк

Из-за неисправности двигателей сухогруз «Vitaspirit» по флагом Мальты врезался в исторический особняк. Инцидент произошел во время прохода судна в Стамбул через Босфорский пролив, сообщает World Maritime News. 225-метровое судно направлялось в Саудовскую Аравию из России.

«Vitaspirit» был отбуксирован с места происшествия на стоянку в Мраморном море. Пролив Босфор в Стамбуле был перекрыт.

В результате инцидента никто не пострадал. Однако зданию причинен большой ущерб: разрушены верхние этажи. Построенный в XVIII веке особняк использовался для проведения свадеб и концертов.