Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 14, 2018

На 14 неделе года спотовые ставки на исследуемых трейдах показывают разнонаправленную динамику. Ставки на Персидский залив и на южноамериканском трейде продолжили снижение, но глубина падения значительно сократилась. Немного подросли ставки из Китая на порты Средиземноморья и на американском направлении.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр опустились на 2,5%, ставки на средиземноморском направлении, напротив, выросли на 0,2%.

Ставки на порты западного и восточного побережья США выросли одинаково – на 0,1%.

Ставки из Китая на Персидский залив на прошлой неделе снизились на 2,5%, ставки на Австралию и Новую Зеландию также упали – на 1,2%. Ставки на Южную Америку сократились по сравнению с 13 неделей года на 3%.

На внутриазиатском трейде ставки из Китая на западные и восточные порты Японии, а также на Южную Корею сохранились на уровне предыдущей недели. Ставки на Сингапур повысились на 1,4%.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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