Жд экспорт через порты

Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за первый квартал 2018 года увеличилась на 4,6%, составив 76,8 млн тонн.

В структуре экспортного грузопотока 44,2% от всего объема погрузки приходится на уголь. На нефть приходится 28%, на черные металлы – 9,4%, на удобрения – 6,7%, на зерновые грузы – 4%.

По данным РЖД, увеличение погрузки экспорта произошло за счет роста объемов угля на 4,5%, черных металлов – на 5,8%, удобрений – на 12,3%, зерновых грузов – на 44,4%, бумаги – на 5,1% и лесных грузов – на 18,3%.

За первые три месяца погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада составила 33,3 млн тонн (+12,3% к уровню первого квартала 2017 года), в порты Юга – 19,3 млн тонн (-3,7%).

Погрузка в адрес портов Дальнего Востока составила 24,2 млн тонн, что на 2,3% больше показателя января-марта 2017 года.

В марте этого года погрузка экспортных грузов в российские порты составила 26,8 млн тонн. Это на 11,2% больше, чем показатель предыдущего месяца.