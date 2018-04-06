NYK построит автомобильный терминал

NYK подписала соглашение о совместном строительстве терминала готовых автомобилей в порту Ярымджа недалеко от Стамбула. Совместным предприятием будут владеть и управлять NYK, а также OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (OYAK PORT), дочерняя компания OYAK.

Это будет первый крупный терминал готовых автомобилей, который расположен в пригороде Стамбула. Начало его работы планируется на середину 2019 года. Помимо перевалки, терминал будет предлагать услуги по предпродажной подготовке.

Общая площадь терминала составит 180 000 кв. м, вместимость – 8 000 ед. транспортных средств, длина причала – 539 м, глубина – 12-14 м.