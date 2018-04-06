«Совкомфлоту» дали 252 млн долларов

Группа компаний «Совкомфлот» заключила с консорциумом международных банков кредитное соглашение на общую сумму 252 млн долларов сроком до 7 лет. По информации компании, в состав консорциума вошли шесть кредитных организаций – ABN AMRO Bank, BNP Paribas, Citibank, ING Bank, KfW IPEX-Bank и Société Générale.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование строительства серии из шести нефтеналивных танкеров Aframax на газомоторном топливе (СПГ). Это будете первые в мире танкера такого типоразмера, специально спроектированные для работы на сжиженном природном газе.

Планируемый срок поставки танкеров – с третьего квартала 2018 года по второй квартал 2019 года. Дедвейт каждого судна составит 114 тыс. тонн, суда будут иметь ледовый класс 1А, что позволит в режиме круглогодичной навигации эксплуатировать их в морских бассейнах со сложной ледовой обстановкой, в частности, на Балтике и в Северо-Западной Европе.

В феврале 2018 года «Совкомфлот» и концерн Shell заключили тайм-чартерные соглашения сроком до 10 лет на эксплуатацию двух танкеров этой серии для перевозок нефти в рамках экспортной программы Shell.

Ранее в 2017 году компании подписали бункерное соглашение, согласно которому Shell обеспечит поставку газомоторного топлива для всех судов этой серии. Планируется, что на первом этапе для бункеровки танкеров в Северо-Западной Европе будет использоваться специализированное судно Shell «Cardissa», а по мере развития собственной бункеровочной инфраструктуры Shell создаст дополнительные пункты бункеровки в Северо-Западной Европе и на Балтике.

Как отметил первый заместитель генерального директора, финансовый директор ПАО «Совкомфлот» Николай Колесников, «Это уже вторая успешная кредитная сделка, которую группа «Совкомфлот» заключила в 2018 году. Привлеченный в результате этих сделок объем долгового капитала позволяет полностью обеспечить финансирование судостроительной программы компании на период 2018-2019 гг.».

В «Совкомфлоте» отмечают «выгодные условия подписанного соглашения, включая долгосрочный кредитный профиль и привлекательную стоимость.