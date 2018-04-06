Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • «Совкомфлоту» дали 252 млн долларов

    06.04.2018

    • Группа компаний «Совкомфлот» заключила с консорциумом международных банков кредитное соглашение на общую сумму 252 млн долларов сроком до 7 лет. По информации компании, в состав консорциума вошли шесть кредитных организаций – ABN AMRO Bank, BNP Paribas, Citibank, ING Bank, KfW IPEX-Bank и Société Générale.

    Привлеченные средства будут направлены на финансирование строительства серии из шести нефтеналивных танкеров Aframax на газомоторном топливе (СПГ). Это будете первые в мире танкера такого типоразмера, специально спроектированные для работы на сжиженном природном газе.

    Планируемый срок поставки танкеров – с третьего квартала 2018 года по второй квартал 2019 года. Дедвейт каждого судна составит 114 тыс. тонн, суда будут иметь ледовый класс 1А, что позволит в режиме круглогодичной навигации эксплуатировать их в морских бассейнах со сложной ледовой обстановкой, в частности, на Балтике и в Северо-Западной Европе. 

    В феврале 2018 года «Совкомфлот» и концерн Shell заключили тайм-чартерные соглашения сроком до 10 лет на эксплуатацию двух танкеров этой серии для перевозок нефти в рамках экспортной программы Shell.  

    Ранее в 2017 году компании подписали бункерное соглашение, согласно которому Shell обеспечит поставку газомоторного топлива для всех судов этой серии. Планируется, что на первом этапе для бункеровки танкеров в Северо-Западной Европе будет использоваться специализированное судно Shell «Cardissa», а по мере развития собственной бункеровочной инфраструктуры Shell создаст дополнительные пункты бункеровки в Северо-Западной Европе и на Балтике.

    Как отметил первый заместитель генерального директора, финансовый директор ПАО «Совкомфлот» Николай Колесников, «Это уже вторая успешная кредитная сделка, которую группа «Совкомфлот» заключила в 2018 году. Привлеченный в результате этих сделок объем долгового капитала позволяет полностью обеспечить финансирование судостроительной программы компании на период 2018-2019 гг.».

    В «Совкомфлоте» отмечают «выгодные условия подписанного соглашения, включая долгосрочный кредитный профиль и привлекательную стоимость.

    184
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    HeavyliftUCLHВысоцкГазпромНегабаритНОВАТЭКСПГСПГ-терминалУниверсальный Экспедитор 28.03.2018 СПГ-негабарит в Высоцк
    Доставили компании UCL Holding
    0
    LNGСевморпутьСПГЯмал СПГ 19.01.2018 Новая отгрузка из Сабетты
    Газовоз Teekay впервые в истории прошел по Северному морскому пути в период зимней навигации с востока на запад без ледокольного сопровождения
    0
    БункеровкаИспанияСПГ 06.02.2018 Первая бункеровка СПГ в Бильбао
    Первая бункеровка сжиженным природным газом с борта на борт прошла в испанском порту Бильбао. Цементовоз «Ireland» принял 90 […]
    0
    Hyundai Heavy Industries СПГТанкерТехнологии 12.02.2018 Первый в мире безбалластный СПГ-бункеровщик
    Строит Hyundai Mipo Dockyard
    0
    Sakhalin EnergyНефтегазСахалин-2СовкомфлотФлот 27.03.2018 «Евгений Примаков» прибыл на Сахалин
    Многофункциональное ледокольное судно обеспечения «Евгений Примаков» прибыло на Сахалин. Как сообщает Sakhalin Energy, торжественная церемония, посвященная началу работы […]
    0
    Проектное финансированиеСбербанкСовкомфлотТанкерФинансирование 13.02.2018 106 млн долларов
    На новый танкер для Нового порта
    0
    ExmarСПГ 22.02.2018 FSRU-баржа Exmar на пути в Сингапур
    Первая в мире баржа – плавучая установка по хранению газа и регазификации (FSRU), заказчиком которой является Exmar, отправилась […]
    0
    КитайКонтейнеровозыСПГ 11.01.2018 Контейнеровоз-мусоровоз на СПГ
    Первый в Китае
    0
    ИндияНОВАТЭКПоставкиСПГ 27.03.2018 Первый газ с Ямала в Индию
    Novatek Gas&Power Asia Pte. Ltd., дочерняя компания ПАО «Новатэк», поставила на рынок Индии первую партию сжиженного природного газа […]
    0
    IMOЕБРРМеморандумСоглашение 12.02.2018 IMO подписала меморандум с ЕБРР
    Международная морская организация (IMO) подписала меморандум о взаимопонимании с Европейским банком реконструкции и развития. Подписи под документом поставили […]
    0
    СовкомфлотСудТаможня 20.03.2018 Совкомфлот отсудил пошлины у таможни
    Но потерял деньги в британских судах
    0
    DSMEДолгиСоглашение 31.01.2018 DSME устала бороться с ветряными мельницами
    Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME) вышла из бизнеса ветроэнергетики после того, как продала свою ветроэнергетическую дочернюю […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    06.04.2018 Запущен проект «Юг»
    06.04.2018 Особенности черноморской ро-ро логистики
    05.04.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 13
    05.04.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 13
    05.04.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 14, 2018
    04.04.2018 Первый удлиненный паром Finnlines в Бронке
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики