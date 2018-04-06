Информационно-аналитическое агентство

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    • Регистрация деклараций за 3 минуты

    06.04.2018

    • В настоящее время доля экспортных деклараций, в отношении которых применена технология авторегистрация, составила 72%. Такими данными поделился в ходе круглого стола «Транспорт и логистика» на 9-м форуме «Северное измерение» начальник отдела по внедрению перспективных таможенных технологий Службы организации контроля СЗТУ Станислав Шкленский.

    «Этот объем деклараций, поданных за три месяца этого года в регионе деятельности СЗТУ, зарегистрирован автоматически не в течение часа, а за 2-3 минуты, – сказал он. – Автовыпуск экспортных товаров осуществлен пока в отношении 16 392 деклараций, а это 44% от всего объема. Время выпуска составило 5-6 минут».

    По информации С.Шкленского, доля всех импортных деклараций, регистрируемых автоматически, за три месяца этого года составила порядка 13%. Такие же показатели и по автовыпуску.

    Кроме того, он рассказал о реализации технологии электронного транзита и КПС «Портал Морской порт». «В течение прошлого года у нас планомерно увеличилась доля транзитных деклараций, поданных в электронной форме, – отметил он. – За три месяца этого года мы вышли на объем практически 99% по всем видам деклараций, за исключением книжек МДП. В настоящее время по Балтийской таможне порядка 38% судозаходов оформляется с подачей предварительной информации на судно с использованием возможностей КПС «Портал Морской порт». По убытию, к сожалению, эта цифра меньше – 7%».

    Регистрация деклараций за 3 минуты

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