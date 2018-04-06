Особенности черноморской ро-ро логистики

Если рассматривать макроэкономические показатели (ВВП) Черноморского региона, которые диктуют фактические грузопотоки, то можно отметить, во время кризиса что этот регион просел сильнее всех. Так начал свое выступление на XIV Международном транспортном форуме «ЮгТранс-2018» в Геленджике директор TMBCL Александр Дадделл.

Сейчас регион вернулся к показателям докризисного периода. Однако, хотя объемы грузов растут, и пример тому – грузооборот порта Новороссийск, всегда представляет интерес стоимость товаров, которые переваливает порт. Одно дело перевалить миллион тонн угля, а другое дело – обработать миллион контейнеров и, желательно, не порожних и не с зерном.

Если говорить о грузоперевозках на ро-ро судах, то на Черном море оперируют три типа судов – Ro-pax – смешанные перевозки вагонов, машин и пассажиров, чисто ро-ро суда – перевозки накатной техники и PCC – перевозки легковых автомобилей, которые фактически в Новороссийский порт не заходят.

По оценкам TMBCL, общая сервисная возможность ро-ро судов составляет 29 тыс. линейных метров. Линейный метр, пояснил А.Дадделл, – это единица вместимости ролкерного судна, т.е. площадь на палубе шириной 2 метра и длиной 1 метр. Много или мало эти черноморские 29 тыс. линейных метров А.Дадделл пояснил примером – в Европу заходят суда по 5-6 тыс. линейных метров за заход. Однако для Черноморского региона, считает он, этого более чем достаточно, так как суда недозагружены.

После определенных событий, связанных с Украиной, в ро-ро сервисах произошли существенные изменения. Несколько сервисов исчезло, пострадали все, в том числе и Турция, некоторые турецкие компании обанкротились. Перевозки из Турции из года в год падают, многие из этих объемов уходят, например, на НУТЭП, так как грузоотправители предпочитают вместо фур отправлять рефгрузы в контейнерах.

В сегменте перевозок легковых автомобилей еще в 2016 году лидировал румынский порт Констанца благодаря сборочным заводам PSA Peugeot Citroën, Констанца тогда обрабатывала 325 тыс. авто, в то время как Новороссийск экспортировал и импортировал всего 30 тыс. единиц автомобилей.

Сейчас из PCC сервисов в Черноморском бассейне, обслуживающих Новороссийск, можно выделить две линии – Cenk Line – Стамбул (Ro-pax / PCC) и Neptune Lines – Пирей (PCC), суммарная их вместимость составляет 8 тыс. линейных метров.

Отдельно А.Дадделл остановился на соединяемости портов, которая является одной из проблем, не позволяющих максимально эксплуатировать имеющие в стране экспортные ресурсы. «Мы бы и рады были продать, но не можем, – сказал он. – Не каждый порт возьмет ваш груз. Несколько лет назад Технологический университет Эйндховена составил рейтинг ро-ро соединяемости европейских портов, в котором порт Санкт-Петербург оказался на четвертом месте. Соединяемость оценивалась по 4 показателям – количество судозаходов, тоннаж судов, еще один показатель – из скольких портов мира можно попасть в оцениваемый порт прямым судозаходом». По последнему показателю А.Дадделл привел пример: если из Шанхая в Новороссийск отправить 40 футовый контейнер стоит порядка $2,5 тыс., то в Санкт-Петербург – менее $2 тыс. Благодаря высокой соединяемости порт Санкт-Петербург выгоднее и удобнее, резюмировал он.