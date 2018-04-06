Новые погрузчики в Усть-Луге

«Морской торговый порт Усть-Луга» принял в эксплуатацию три новых фронтальных погрузчика американской компании Case (модель 1121F).

Техника итальянской сборки предназначена для обработки угля, который МТП Усть-Луга начал переваливать в этом году.

Как отмечают в порту, погрузчики оснащены оптимизированным погрузочным механизмом: плоский ковш объемом 8 куб. м с углом запрокидывания 51 градус увеличивает наполняемость ковша, повышая его производительность, при этом новая конструкция ковша предотвращает россыпь груза.