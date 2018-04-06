Информационно-аналитическое агентство

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    • Новые Общие правила плавания и стоянки судов

    06.04.2018

    • 6 апреля 2018 года вступили в силу «Общие правила плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним». По сообщению пресс-службы Росморречфлота, утвердивший этот документ приказ Минтранса России от 26.10.2017 № 463 зарегистрирован в Минюсте России 23.03.2018 за № 50497.

    Документ приводит действующую в РФ в данном вопросе нормативно-правовую базу в соответствие с международными нормами отраслевого регулирования.  

    Среди существенных новаций вступивших в силу Общих правил можно – перевод основной части документооборота между капитаном (агентом) судна и капитаном порта в электронный вид. Теперь при оформлении прихода судна в морской порт капитан судна (судовладелец) либо морской агент может направить капитану морского порта копии документов в бумажном или электронном виде до захода судна в морской порт (п. 55).

    Также до начала оформления судна на выход из морского порта капитан судна (судовладелец) либо морской агент может направить капитану морского порта копии документов в бумажном или электронном виде (п. 56).

    Впервые отбор российских судов для осмотра проводится в зависимости от оценки риска судна, рассчитанной Информационной системой государственного портового контроля (ИСГПК) (п. 59).

    Официально узаконен порядок, при котором капитан судна при оформлении выхода из морского порта для следования вне установленного района плавания в дополнение к документам, указанным в приложении №2 к Общим правилам, обязан представить капитану морского порта свидетельство на разовый перегон, выданное классификационным обществом, план перегона и инструкцию на перегон судна (п. 75).

    С целью исключения дублирующих инспекций акты осмотра судов внутреннего плавания, не имеющих заходов в иностранные порты, взаимно признаются инспекторами администраций морских портов и администраций бассейнов внутренних водных путей и включаются в ИСГПК (п. 79).

    Стало официальной нормой, что спортивные парусные суда, длина которых не превышает девяти метров, которые не имеют двигателей и на которых не оборудованы места для отдыха не оформляют вход и выход в/из морского порта и не должны получать разрешения (п. 80).

    Впервые детально прописан порядок выдачи разрешения на плавание в акватории морского порта и плавание за границами морского порта для маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, прогулочных судов и спортивных парусных судов, которым, кроме того, допускается подавать электронные копии документов для получения вышеуказанного разрешения (п.80);

    Обновленными Общими правилами установлен порядок, согласно которому в соответствие с п. 82 капитан морского порта при отсутствии на иностранном судне, осуществляющем перевозку грузов между российскими морскими портами, разрешения Росморречфлота на перевозки и буксировку в каботаже, а также на осуществление иных видов деятельности в области торгового мореплавания судами, плавающими под флагом иностранного государства, уведомляет об этом пограничные и таможенные органы в морском порту, а также Росморречфлот.

    Капитан морского порта теперь доводит до сведения мореплавателей и операторов морских терминалов ежегодно и при изменении таких сведений, информацию о фактических глубинах в акватории и у причалов морского порта, а также проходные осадки судов, в том числе путем размещения на сайте администрации морского порта (п. 84).

    В Общие правила добавлены требования к наличию документов на борту судна, следующего под погрузку/разгрузку, в том числе опасных грузов (пп. 120 и 121), требования по бункеровке судов (п. 131) и требования к судам с ядерными установками (п. 134) и ряд других новаций.

    Общие правила

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