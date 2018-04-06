Несколько предложений в российское законодательство, регулирующее автомобильные перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов, которые могли бы сделать такие перевозки конкурентноспособными и на международном рынке, озвучила заместитель генерального директора ГК «Балтика Транс» Ирина Капитанова на круглом столе «Транспорт и логистика» в прошедшего в Петербурге рамках 9-го форума «Северное измерение».

«Ни оперативно, ни дешево» – так охарактеризовала перевозки по внутрироссийским дорогам И.Капитанова. Этот сегмент сегодня испытывает огромное давление с точки зрения законодательного регулирования, которое неуклонно ведет к увеличению стоимости перевозки. Мешают развиваться компаниям правила и регламенты, не отвечающие современным реалиям.

«Кроме того, те тарифы, которые действуют сегодня на рынке, не покрывают прямых расходов автотранспортных предприятий. По большому счету, рынок находится в упадке, – сказала И.Капитанова.

В частности, закрепленные законодательно нагрузки на ось не позволяют российским экспортерам полноценно работать на международном рынке, с точки зрения итоговой стоимости на продукцию. При превышении нагрузки на ось при организации перевозки влечет за собой значительные штрафы, причем как грузовладельца, так и перевозчика. «Были случаи у наших партнеров, когда перевозка в Татарстан, с учетом штрафов, полученных во время перевозки, сведена к итоговой стоимости 5 млн рублей. На пути следования было несколько весовых точек контроля, и на каждом этапе взвешивания грузовладельцу и перевозчику начислялись штрафы. Понятно, что при такой действующей системе наши транспортные компании не могут быть конкурентными и работать с прибылью», – подчеркнула И.Капитанова.

«Сегодня в Российской Федерации действует ограничение 21-22 тонны на груз с контейнером, что позволяет грузить в контейнер, к примеру, 42 куб. м пиломатериалов (на экспорт). И это предел, – продолжила И.Капитанова. – Финские же заводы грузят в среднем 47 куб. м, стремятся к 50 куб. м».

Чтобы избежать штрафных санкций, контейнеры пускают полупустыми. Для российских лесопильных заводов важно увеличение массы грузов всего на 2-3 тонны от нормы, поскольку каждый лишний кубометр существенный экономический эффект при отгрузке.

Механизм выдачи разрешений на перевозку тяжелых грузов, если превышена допустимая нагрузка на полотно, фактически запрещает такие перевозки. «Мы считаем, что все грузы внешнеэкономической деятельности должны выделяться при получении разрешений на специальные грузы, – сказала она. – Взять, например, перевозку строительных материалов: здесь временные другие издержки, и разрешения ждать можно неограниченное время. А вот контейнерные грузы ежедневно тарифицируются по хранению. В идеале мы должны получать разрешение в день запроса. Мы проводили эксперимент при получении разрешения на перевозку тяжелого контейнера с мясом из Санкт-Петербурга в Москву. Контейнер в порту неделю ожидал этого разрешения. Стоимость перевозки этого контейнера составила 182 тыс. руб. при текущей рыночной ставке 62 тыс. руб., то есть в три раза больше».

И.Капитанова отметила, что весь документооборот, связанный с получением разрешений, бумажный. Кроме того, отсутствует административный регламент между субъектами РФ. «При перевозке контейнера по городу получить разрешение перевозки за адекватный тариф можно, – сказал И.Капитанова. – По внутрироссийским дорогам это сделать практически невозможно, ни оперативно, ни дешево не получается. У нас по закону срок выдачи таких разрешений 30 дней. И нет рычагов, который мог бы ускорить эту процедуру. Кроме того, разрешение можно получить только с конкретными данными по транспортному средству и грузу. Поменять транспортное средство мы не можем».

Также И.Капитанова рассказала о том, что Министерство транспорта разрабатывает законопроект о ведении реестра автоперевозчиков за плату. «Он предполагает, что все автоперевозчики будут внесены в реестр. Реестр будет вести Торгово-промышленная палата, будут определены критерии попадания. Положительные моменты – перевозчики будут обязаны страховать ответственность и грузы будут застрахованы на предмет безопасной доставки. Из минусов мы видим, что страховка покрывает не весь список ответственности. Мы считаем, что ужесточить требования можно».

«Что мы получаем? Строгость законов компенсируется их неисполнением. Бюджет пополняется только за счет штрафов. Если по мере следования автомашины не договорились на местах, есть большая доля вероятности коррупционной составляющей.

Мы предлагаем внести изменения в приказ Минтранса – передать полномочия по выдаче разрешений на перевозку груза сверх допустимой нормы субъектам, – резюмировала И.Капитанова. – Кроме того, необходимо автоматизировать процесс выдачи таких документов, например, через портал «Госуслуги» и рассмотреть возможность обезличенных разрешений на определенный вес».

Эти предложения были озвучены на разных уровнях, в том числе, и в рамках выездного совета Госдумы. «Экспертный Совет по развитию внешнеэкономической деятельности Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике, промышленности поддержал наши предложения, – отметила И.Капитанова. – В ближайшее время мы будем выходить на администрацию города, чтобы эту идею довести до логического конца».