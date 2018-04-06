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    • Логисты – о рублевых тарифах

    06.04.2018

    • Мнением о предстоящем переводе все портовых тарифов в рубли с читателями SeaNews поделился руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic Дмитрий Суховерша.

    Логисты – о рублевых тарифахНа сегодняшний день тарификация услуг различных стивидорных компаний РФ обычно осуществляется в USD или EUR.

    Как правило, это связано с тем, что услуги терминала могут быть включены в основную стоимость морской перевозки и тарифицироваться единой суммой (имеется в виду включение стоимости услуг терминала в стоимость морского фрахта, оплачивается вместе одним счетом), а морской фрахт тарифицируется в указанных валютах.

    К тому же, реальный уровень инфляции в рублевой зоне выше, чем в валютной, а инвестиции и лизинговые/кредитные платежи фиксируются, как правило, в валюте. Есть и другие причины.

    Теоретически, переход на рубли должен упростить оплату услуг для российских экспедиторских компаний и участников ВЭД. Валютные счета за услуги порта так или иначе оплачиваются российскими компаниями чаще всего в рублях, но в привязке к курсу ЦБ на день оплаты или выставления счета.

    С другой стороны, такая мера может привести к повышению тарифов: порты будут закладывать свои риски потерь от инфляции и колебания курса валют в рублях в тарифы для клиентов. К тому же, это скорее всего приведет к более частым пересмотрам самих тарифов, нежели сейчас.

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