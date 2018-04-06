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    • Запущен проект «Юг»

    06.04.2018

    • Началась промышленная эксплуатация магистральных нефтепродуктопроводов проекта «Юг» Волгоградский НПЗ – Тингута – Тихорецк – Новороссийск.

    Как отмечается в сообщении ПАО «Транснефть», реализация проекта «Юг» позволила создать инфраструктуру для транспортировки трубопроводным транспортом дизельного топлива в направлении порта Новороссийск и экспорта с черноморского побережья России в европейские страны в объеме до 6 млн тонн в год.

    Заполнение дизтопливом нефтепродуктопроводов проекта «Юг» началось в ноябре прошлого года, с начала декабря проводилась пробная перекачка в порт Новороссийск в объеме около 250 тыс. тонн ежемесячно. До конца 2018 года планируется прокачать до 4 млн тонн, отмечают в «Транснефти».

    Отметим, на ГПС «Тингута» сейчас строится железнодорожная сливная эстакада и резервуарный парк емкостью 80 тыс. куб. м, запуск в эксплуатацию намечен на 2018 год.
    Сливная эстакада даст дополнительную возможность приема дизельного топлива из жд цистерн, что позволит перекачивать по трубопроводу нефтепродукты от заводов, которые напрямую не подключены к системе магистральных нефтепродуктопроводов.

    По оценке трубопроводной компании, запуск проекта «Юг» даст возможность нефтяным компаниям оптимизировать логистические расходы за счет использования трубопроводного транспорта, и разгрузит Северо-Кавказскую железную дорогу для пассажирских перевозок.

    Также «Транснефтью» проработаны мероприятия по дальнейшему подключению к проекту «Юг» группы заводов юга России – ООО «Ильский НПЗ», ООО «Афипский НПЗ», ООО «Славянск ЭКО» и АО «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод – Краснодарэконефть». Необходимым условием подключения является модернизация этих заводов с переходом на выпуск дизельного топлива класса «Евро-5».

    В дальнейшем в соответствии с долгосрочной программой развития ПАО «Транснефть» предусматривается возможность подключения самарской группы заводов с созданием пропускной способности на участке от Самары до Волгограда до 6 млн тонн и от Волгограда до Новороссийска – до 11 млн тонн.

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