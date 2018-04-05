25,9 миллиардов для РЖД

На сайте правительства РФ опубликованы распоряжение от 3 апреля 2018 года №580-р и постановление от 3 апреля 2018 года №404. Оба документа внесены Минтрансом России.

Согласно справке к документам, распоряжением №580-р в уставный капитал ОАО «РЖД» направляется взнос в размере 25,9 млрд рублей на реализацию инвестиционных проектов:

6,3 млрд рублей – на развитие железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла;

0,09 млрд рублей – на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань;

9,51 млрд рублей – на комплексную реконструкцию участка им. М.Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла;

10 млрд рублей – на комплексное развитие участка Междуреченск – Тайшет Красноярской железной дороги.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества. Поэтому постановлением №404 в устав ОАО «РЖД» вносятся изменения, касающиеся размера уставного капитала и количества размещенных акций.

Направляемые средства предусмотрены в федеральном бюджете.

С полным текстом распоряжения и постановления можно ознакомиться ниже.

Распоряжение

Постановление