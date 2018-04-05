Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 14, 2018

    05.04.2018
  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    ПодписатьсяДемо-доступ
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Состав и периодичность выпуска аналитических материалов с примерами смотрите здесь

    Доступ к уникальным авторским отраслевым материалам сайта SeaNews.
    Вам будут доступны абсолютно все новостные материалы сайта www.SeaNews.ru, которые недоступны больше нигде. Вы узнаете о наиболее важных и горячих событиях в мире транспорта и грузоперевозок, а архив сайта с 2000 года откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018ПогрузкаРЖДФевральЯнварь 01.03.2018 Грузы РЖД
    Погрузка на сети РЖД в январе-феврале 2018 года увеличилась на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года […]
    0
    2018ГданьскГлобальноКонтейнерооборотЯнварь 28.02.2018 Контейнерооборот Гданьска
    Порт установил рекорд
    0
    2018Контейнерные перевозкиПрогноз 27.02.2018 Прогнозные данные
    Февраль принес новую порцию прогнозов и предварительных итогов от ведущих отраслевых аналитиков.
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018КонтейнерооборотФевральФинляндияЯнварь 16.03.2018 Лидеры Финляндии
    По итогам первых двух месяцев 2018 года суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии вырос по сравнению с […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017АвгустАпрельГазИюльИюньМайМартНефтепродуктыНефтьНоябрьОктябрьСентябрьСтатистика таможниФевральЭкспортЯнварь 24.01.2018 Ценовые колебания нефти
    Настрой участников сделки ОПЕК+ на дальнейшее сотрудничество и после истечения срока действия соглашения об ограничении добычи нефти дало […]
    0
    2018Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставкиЮгЯнварь 12.01.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 2, 2018
    Рынок Азовского моря после праздников медленно возвращается в рабочий режим.  Тем не менее, ставки на этой неделе показывают […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Бункерное топливоБункеровкаГлобальноЯнварь 22.01.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 4 неделя 2018
    На 4 неделе года практически во всех исследуемых портах стоимость бункерного топлива опустилась, только в некоторых сохранилась на […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018РЖДРоссияЭкспортЯнварь 09.02.2018 Жд экспорт через порты
    Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за январь этого года возросла на 3,4% по сравнению […]
    0
    2018APLCMA CGMИтогиФинансы 19.03.2018 CMA CGM вышла в прибыль
    CMA CGM опубликовала финансовые показатели за четвертый квартал и весь 2017 год. По итогам квартала объем перевозок составил […]
    0
    2018Безработные контейнеровозыГлобальноЯнварь 02.02.2018 Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 23 января флот безработных контейнеровозов продолжает сокращаться как по вместимости, так и по количеству судов. […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018КонтейнерМартРЖДФевральЯнварь 05.04.2018 Железнодорожные контейнеры
    Объем перевозок контейнеров по сети РЖД в первом квартале 2018 года во всех видах сообщения составила 1003,9 тыс. […]
    0
    2018ГлобальноМартФрахтовые ставки 05.03.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 9, 2018
    Ставки на всех исследуемых трейдах снизились 
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    05.04.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 14, 2018
    04.04.2018 Первый удлиненный паром Finnlines в Бронке
    04.04.2018 КТК увеличит прокачку
    04.04.2018 Грузооборот российского транспорта
    04.04.2018 На чем выиграл и на чем потерял НМТП
    03.04.2018 Миллион TEU в Новороссийске
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики