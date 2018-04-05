Флот FESCO пополнился сухогрузом

Состав флота FESCO пополнился универсальным сухогрузом «ФЕСКО Невельск», тем самым увеличился тоннаж на контейнерном сервисе между Владивостоком и Сахалином. Приобретение судна является частью программы обновления флота и увеличения собственного тоннажа на морских линиях, отметили в компании.

Вместимость «ФЕСКО Невельск» составляет 511 TEU. Судно предназначено для перевозки контейнеров, генеральных и навалочных грузов. «ФЕСКО Невельск» оснащен двумя электрогидравлическими кранами грузоподъемностью по 40 тонн каждый, что позволяет вести выгрузку в портах, не имеющих собственных кранов, а также работать в рейдовых условиях с перегрузкой на другие суда и на специализированные баржи, в том числе при доставке на необорудованный берег.

«ФЕСКО Невельск» начал работу вместе с контейнеровозом «ФЕСКО Нагаево» на каботажном сервисе ФЕСКО Корсаков Директ Лайн (ФКДЛ), соединяющем Владивосток и Корсаков (Сахалин).

Постановка второго судна на линию позволяет обеспечить достаточные объемы вместимости, регулярность и ритмичность перевозок. Отправки из Владивостока на Корсаков осуществляются два раза в неделю, продолжительность кругорейса составляет 7 дней, транзитное время доставки – двое суток с даты отхода судна.

Основные технические характеристики «ФЕСКО Невельск»: