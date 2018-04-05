Уверенный рост на авторынке

По итогам первого квартала 2018 года продажи легковых и коммерческих автомобилей составили почти 392,9 тыс. единиц, что на 21,7% больше, чем годом ранее.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в марте продажи увеличились на 13,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 157,3 тыс. автомобилей. Относительно предыдущего месяца продажи выросли на 18,1%.

«Март, в котором уверенным темпом продолжился рост рынка, стал 12 месяцем в периоде непрерывного восстановления год к году. С этого момента будет значительно труднее, хотя с другой стороны гораздо более ценно для рынка, достичь существенного роста на постоянной основе. Участники рынка согласны, что дальнейший рост – наиболее вероятный сценарий на 2018 год. Прогноз членов АЕБ – улучшение общих продаж примерно на 10% по сравнению с 2017 годом до уровня 1,75 млн штук», – прокомментировал итоги отчетного периода председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

В марте в пятерке лидеров произошли небольшие изменения. Первенство продолжает сохранять за собой Lada, увеличившая объем продаж по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года на 22% до 30,7 тыс. автомобилей.

Вторую строчку в рейтинге сохранила за собой KIA – ее продажи в марте выросли на 31% до 19,1 тыс. автомобилей.

На третьем месте остается Hyundai – плюс 17% (16,7 тыс. авто) к уровню марте 2017 года.

Продажи Renault выросли на 25% по сравнению с мартом прошлого года, составив 14 тыс. единиц, эта марка занимает четвертую строчку рейтинга.

Toyota в марте потеснила Volkswagen и вышла на пятое место. За отчетный месяц автомобилей этой марки было продано порядка 8,9 тыс., однако по сравнению с мартовским показателем прошлого года динамика отрицательная – минус 8%.

Наиболее значительный рост продаж в марте относительно аналогичного месяца прошлого года произошел у Chrysler (в 10 раз), FAW (в 5,1 раза), Hyundai (в 3,8 раза), Honda (в 3,1 раза), Zotye (в 2,5 раза), Foton (в 2,1 раза) и Iveco (в 2 раза).

Существенно сократили продажи по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года HTM (-90%), Genesis (-48%), Cadillac (-43%), Geely (-39%), УАЗ (-38%) и Datsun (-36%).