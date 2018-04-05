Информационно-аналитическое агентство

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    • Реорганизация ОТЛК

    05.04.2018

    • 2 апреля в результате реорганизации АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» создано АО «ОТЛК Евразийский железнодорожный альянс» (АО «ОТЛК ЕРА»). Компания будет осуществлять основную производственную деятельность ОТЛК по оперированию и развитию грузового транзита на территории стран-участников проекта.

    Компания продолжит работу на основе бизнес-модели «без активов» с паритетным участием компаний-учредителей: ОАО «Российские железные дороги», ГО «Белорусская железная дорога» и АО «НК «Казакстан темiр жолы» (по 33,33% акций). Уставный капитал АО «ОТЛК ЕРА» полностью сформирован, все участники наделены своими долями.

    Решение о реорганизации акционеров АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» было принято на внеочередном общем собрании акционеров 12 декабря 2017 года.

    Пакеты акций ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «РЖД-Логистика» сохранены под контролем ОАО «РЖД».

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