Реорганизация ОТЛК

2 апреля в результате реорганизации АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» создано АО «ОТЛК Евразийский железнодорожный альянс» (АО «ОТЛК ЕРА»). Компания будет осуществлять основную производственную деятельность ОТЛК по оперированию и развитию грузового транзита на территории стран-участников проекта.

Компания продолжит работу на основе бизнес-модели «без активов» с паритетным участием компаний-учредителей: ОАО «Российские железные дороги», ГО «Белорусская железная дорога» и АО «НК «Казакстан темiр жолы» (по 33,33% акций). Уставный капитал АО «ОТЛК ЕРА» полностью сформирован, все участники наделены своими долями.

Решение о реорганизации акционеров АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» было принято на внеочередном общем собрании акционеров 12 декабря 2017 года.

Пакеты акций ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «РЖД-Логистика» сохранены под контролем ОАО «РЖД».