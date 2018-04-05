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    • Понтоны из Шанхая в Роттердам

    05.04.2018

    • Damen отправил из Шанхая в Роттердам из очередную партию понтонов на борту специализированного heavylift судна «Lone» компании SAL Heavy Lift.

    Понтоны из Шанхая в Роттердам

    Как сообщили SeaNews в Damen, отгрузка состоялась на 11 неделе. Всего «Lone» принял на борт 11 понтонов.

    9 из них, проекта Stan (Stan Pontoon 4111, Stan Pontoon 5211, Stan Pontoon 4113, Stan Pontoon 5213, Stan Pontoon 6313, Stan Pontoon 6120 и Stan Pontoon 7220), пополнят сток компании.

    Понтоны из Шанхая в Роттердам

    Два понтона проекта Spill уже проданы Maja Stevedoors – они будут использоваться в порту Амстердам для экологического обеспечения перевалки насыпных грузов. 

     

     

     

     

     

     

     

     

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