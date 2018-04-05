Понтоны из Шанхая в Роттердам

Damen отправил из Шанхая в Роттердам из очередную партию понтонов на борту специализированного heavylift судна «Lone» компании SAL Heavy Lift.

Как сообщили SeaNews в Damen, отгрузка состоялась на 11 неделе. Всего «Lone» принял на борт 11 понтонов.

9 из них, проекта Stan (Stan Pontoon 4111, Stan Pontoon 5211, Stan Pontoon 4113, Stan Pontoon 5213, Stan Pontoon 6313, Stan Pontoon 6120 и Stan Pontoon 7220), пополнят сток компании.

Два понтона проекта Spill уже проданы Maja Stevedoors – они будут использоваться в порту Амстердам для экологического обеспечения перевалки насыпных грузов.