Отмена ледовых ограничений в Петербурге и Приморске

В соответствии с информационным письмом капитана Большого порта Санкт-Петербург, ориентировочным сроком снятия ограничений на плавание судов без ледовых усилений в Большом порту может быть середина апреля.

Ледовая обстановка в Невской губе, отмечается в письме, остается сложной. На Санкт-Петербургском морском канале толщина ледового покрова составляет от 20 до 50 см. Наибольшие трудности суда испытывают в закрытой части канала от 13,2 пикета до Золотых ворот, где толщина льда составляет 40-50 см, а в районе Нефтяной гавани толщина стенок ледового канала доходит до 1-2 метров.

В то же время, прогноз ледовой обстановки на апрель показывает, что в течение месяца будет происходить ускоренное очищение залива ото льда, к 20 апреля на акватории Невской губы ожидается дрейфующий преимущественно гнилой лед сплоченностью 2-6 баллов.

В порту Приморск ориентировочный срок снятия ограничение на плавание судов без ледового класса, согласно информационного письма капитана порта, также может быть середина апреля.

В настоящее время толщина ледового покрова на акватории порта Приморск и на подходах к нему составляет 20-30 см.