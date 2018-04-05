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    • Амбициозный план Южной Кореи

    05.04.2018

    • Южная Корея представила инвестиционный план, цель которого – обновить флот страны, обеспечить заказами отечественных судостроителей, а также привлечь грузопоток в порты.

    Согласно плану, в ближайшее три года в Корее должны быть построены 200 судов, в том числе 140 сухогрузов и 60 контейнеровозов, 20 из которых типа ULCV.

    Кроме того, ключевой особенностью плана является обеспечение финансирования небольших судоходных компаний, которые до этого имели ограниченный доступ к получению инвестиций.

    Также отмечается, что Корейская корпорация содействия морской отрасли разработает программу финансовой поддержки, адаптированную под нужды малых и средних компаний.

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