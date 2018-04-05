Амбициозный план Южной Кореи

Южная Корея представила инвестиционный план, цель которого – обновить флот страны, обеспечить заказами отечественных судостроителей, а также привлечь грузопоток в порты.

Согласно плану, в ближайшее три года в Корее должны быть построены 200 судов, в том числе 140 сухогрузов и 60 контейнеровозов, 20 из которых типа ULCV.

Кроме того, ключевой особенностью плана является обеспечение финансирования небольших судоходных компаний, которые до этого имели ограниченный доступ к получению инвестиций.

Также отмечается, что Корейская корпорация содействия морской отрасли разработает программу финансовой поддержки, адаптированную под нужды малых и средних компаний.