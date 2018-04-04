Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • «Тюленя» сняли с мели

    04.04.2018

    • По данным ГМСКЦ, теплоход «Тюлень-10», севший 1 апреля на мель на 148 км Волго-Каспийского морского судоходного канала из-за выхода из строя главного двигателя и последовавшего обесточивания судна, 3 апреля в 16-30 сняли с мели.

    В операции по снятии с мели были задействованы рейдовый водолазный катер «Водолаз Денисов» (судовладелец ФГБУ «МСС», порт регистрации Астрахань) и теплоход «Стрим» (судовладелец ООО «СК Аркшиппинг», порт регистрации Астрахань).

    В 16-45 «Тюлень-10» в сопровождении «Водолаза Денисова» начал движение в порт Астрахань.

    «Тюлень-10» принадлежит ООО ПКФ «Дагрыбпродукт», порт регистрации – Махачкала, экипаж – 7 человек.

     

     

     

     

     

    69
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    Происшествия 12.03.2018 Происшествия за выходные
    В Архангельске ледокол повредил земснаряд, во Владивостоке затонул плавдок, в Финском заливе вода в машинном отделении и отказ главного двигателя на судне
    0
    ПроисшествияТанкер 11.01.2018 Взрыв на горящем иранском танкере
    Вчера на иранском танкере «Sanchi», который загорелся после столкновения с китайским грузовым судном в Восточно-Китайском море, произошел взрыв. […]
    0
    ПроисшествияТанкер 15.01.2018 Танкер «Sanchi» затонул
    Горевший у берегов Китая иранский танкер «Sanchi» вчера затонул. Как сообщает Splash 24/7 со ссылкой на министра транспорта […]
    0
    Посадка на мельПроисшествия 13.03.2018 Посадка на мель в Темрюке
    Затопление в Калининграде
    0
    ПроисшествияРыбаки 25.01.2018 В Японском море пропало судно
    Ведется поиск
    0
    Охотское мореПроисшествияСахалин 08.02.2018 Пассажирское судно застряло во льдах
    В Охотском море
    0
    Происшествия 17.01.2018 Российский танкер получил повреждение в Греции
    При постановке на якорь судно задело подводную скалу
    0
    Происшествия 26.01.2018 Происшествие на Морском канале
    Навал балкера на ледокол
    0
    ПроисшествияСтолкновение 05.03.2018 Столкновение в Керченском проливе
    Сухогруз столкнулся с сейнером
    0
    КораблекрушениеПроисшествияРыбаки 29.01.2018 Активный поиск «Востока» прекращен
    20 членов экипажа считаются пропавшими без вести
    0
    ПроисшествияРыбаки 19.03.2018 Происшествия с сухогрузом и рыбаками
    И нефтеразлив во Владивостоке
    0
    Поисково-спасательная операцияПроисшествия 26.01.2018 Поиск сейнера «Восток» продолжается
    По данным ГМСКЦ, судами, осуществляющими поисково-спасательную операцию в районе исчезновения рыболовного судна «Восток» (теплоход «Fesco Diomid» и спасательное […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    04.04.2018 На чем выиграл и на чем потерял НМТП
    03.04.2018 Миллион TEU в Новороссийске
    03.04.2018 Выгрузился на лед
    02.04.2018 Грузы РЖД
    30.03.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 13, 2018
    28.03.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 12
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики