«Тюленя» сняли с мели

По данным ГМСКЦ, теплоход «Тюлень-10», севший 1 апреля на мель на 148 км Волго-Каспийского морского судоходного канала из-за выхода из строя главного двигателя и последовавшего обесточивания судна, 3 апреля в 16-30 сняли с мели.

В операции по снятии с мели были задействованы рейдовый водолазный катер «Водолаз Денисов» (судовладелец ФГБУ «МСС», порт регистрации Астрахань) и теплоход «Стрим» (судовладелец ООО «СК Аркшиппинг», порт регистрации Астрахань).

В 16-45 «Тюлень-10» в сопровождении «Водолаза Денисова» начал движение в порт Астрахань.

«Тюлень-10» принадлежит ООО ПКФ «Дагрыбпродукт», порт регистрации – Махачкала, экипаж – 7 человек.