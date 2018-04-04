Информационно-аналитическое агентство

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    • Станция затарки в Абу-Даби

    04.04.2018

    • Emirates Global Aluminium (EGA) и Abu Dhabi Ports открыли грузовую станцию по затарке в промышленной зоне Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi (KIZAD). Она позволит сократить в сумме перевозки металла автомобильным транспортом внутри KIZAD на 290 тыс. км в год.

    На новой станции металл будут затаривать в контейнеры для последующей погрузки на суда. Станция специально была построена недалеко от завода Al Taweelah, принадлежащего EGA, что сократит расстояние перевозки каждой партии груза на 17 км. В 2017 году EGA отправила из порта им. Халифа 600 тыс. тонн алюминия, для чего понадобилось свыше 17 тыс. рейсов большегрузов от завода до причала.

    Ожидается, что в результате сокращения пути к ожидающим погрузки судам общее снижение выбросов углекислого газа составит более 2 тыс. тонн в год, что равнозначно удалению с дорог ОАЭ порядка 450 большегрузов.

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