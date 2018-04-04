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    • Сделку COSCO по OOIL закроют через два месяца

    04.04.2018

    • COSCO Shipping завершит сделку по приобретению Orient Overseas (International) Limited (OOIL), материнской компании OOCL к 30 июня этого года, сообщает World Maritime News.

    Компания уже получила одобрение Комитета по контролю и управлению государственным имуществом Китая, а также регуляторов США и Евросоюза.

    По словам вице-председателя правления Хуаня Сяовэня, в настоящее время сделка рассматривается Комитетом по иностранным инвестициям США. Кроме того, COSCO должна получить ряд необходимых внутренних согласований.

    После завершения сделки COSCO станет владельцем 90.1% акций OOIL. Объединенный флот составит 400 судов вместимостью свыше 2,9 млн TEU.

    Напомним, COSCO объявила о приобретении OOIL в июле прошлого года. Цена сделки составляет порядка 6,3 млрд долларов.

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