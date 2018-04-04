Сделку COSCO по OOIL закроют через два месяца

COSCO Shipping завершит сделку по приобретению Orient Overseas (International) Limited (OOIL), материнской компании OOCL к 30 июня этого года, сообщает World Maritime News.

Компания уже получила одобрение Комитета по контролю и управлению государственным имуществом Китая, а также регуляторов США и Евросоюза.

По словам вице-председателя правления Хуаня Сяовэня, в настоящее время сделка рассматривается Комитетом по иностранным инвестициям США. Кроме того, COSCO должна получить ряд необходимых внутренних согласований.

После завершения сделки COSCO станет владельцем 90.1% акций OOIL. Объединенный флот составит 400 судов вместимостью свыше 2,9 млн TEU.

Напомним, COSCO объявила о приобретении OOIL в июле прошлого года. Цена сделки составляет порядка 6,3 млрд долларов.