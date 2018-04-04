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    • Первый удлиненный паром Finnlines в Бронке

    04.04.2018

    • 3 апреля в Бронку пришел прошедший удлинение паром Finnlines «Finnsky». Как рассказали SeaNews в ООО «Феникс», судно, задействованное на регулярном ро-ро сервисе, пришло из Любека, доставив самоходную технику, грузы и оборудование ролл-трейлерах. В тот же день «Finnsky» ушел в Котку с экспортными пиломатериалами.

    Это был первый судозаход в Бронку удлиненного парома серии Breeze. Напомним, в общей сложности в рамках реализации масштабной программы по увеличению длины судов Finnlines запланировал модернизацию всех 6 судов серии Breeze. Первые два – «Finntide» и «Finnwave» – уже вышли на линии в 2017 и январе 2018 года соответственно.

    Реконструкция «Finnsky» была завершена в конце марта этого года. В результате габаритная длина парома увеличена на 30 м и составляет 217,7 м, общая палубная площадь достигает 4 213 линейных м, а грузовместимость увеличилась на 30%.

    Реконструкцию «Finnsun» планируется завершить завершена в конце мая, а к концу 2018 года должны быть окончены работы по удлинению еще двух судов – «Finnbreeze» и «Finnsea».

    В Бронкe заходили суда Finnlines и длиннее «Finnsky» – как пояснили SeaNews в порту, серия Star на 2 метра длиннее, в отличие от Breeze, это грузопассажирские паромы.

     

     

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