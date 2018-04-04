Информационно-аналитическое агентство

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    • На чем выиграл и на чем потерял НМТП

    04.04.2018

    • Выступая  вчера на конференц-колле НМТП, заместитель генерального директора по финансам и экономике Евгений Коньков прокомментировал финансовые показатели группы по МСФО за 2017 год. 

    НМТП, напомнил он, по-прежнему занимает третье место в Европе по грузообороту и остается крупнейшим стивидором в Российской Федерации с долей рынка 18%.

    Свою долю в перевалке черных металлов в России НМТП оцениваются в 42%, по зерну – в 23%, по железной руде – в 40%, по нефтепродуктам – в 21%, по сырой нефти – в 30%, по контейнерам – в 12%.

    Доля группы в Балтийском бассейне составляет 24%, в Азово-Черноморском бассейне – 31,5%.

    «Объемный фактор, – отметил Е.Коньков, – повлиял [на размер выручки] довольно существенно, в том числе в основном падение произошло по наливным грузам, при этом произошел рост и по сухим грузам, и по ненефтеналивным, например, по перевалке растительного масла».

    «Наибольший плюс в 2017 году нам принесла перевалка зерна – плюс 32,7 млн долларов в EBITDA, уголь дал 2,4 млн долларов, контейнеры – почти 10 млн долларов [9,9 млн}, прочие грузы добавили 22,1 млн долларов, услуги транспортной экспедиции – 11,1 млн долларов. Падение мы наблюдаем в чермете – почти минус 25 млн долларов [24,9 млн], сырая нефть и нефтепродукты совокупно дали падение 15,7 млн долларов [14,1 млн долларов нефть и 1,6 млн нефтепродукты]».

    Выручка от перевалки железорудного сырья снизилась на 1,3 млн долларов, от бункеровки – на 0,6 млн долларов, от услуг флота – на 5 млн долларов.

    Говоря о структуре грузооборота, Е.Коньков отметил, что доля сырой нефти и нефтепродуктов сокращается, точки роста – это уголь, зерно, контейнеры. По данным НМТП, если в 2016 году доля сырой нефти в грузообороте составляла 55,2%, а нефтепродуктов – 21,6%, то в 2017 году на нефть занимала 52,1%, нефтепродукты – 21,1%.

    В структуре выручки на нефть в 2017 году приходилось 21,9% против 24,4% в 2016 году, на нефтепродукты – 14,6% против 15,4%. «Комментировать здесь особо нечего, отражает сложившуюся статистику по перевалке за 2017 год в сравнении с 2016».

    Доля контейнеров в выручке, согласно данным НМТП, увеличилась с 6,6% до 7,4%, зерна – с 8,1% до 11,4%, железорудного сырья – с 11,4% до 12,2%. Доля угля снизилась с 8,6% до 7,7%, черных металлов – с 13% до 9,8%, бункеровки – с 2,5% до 2,4%.

    Говоря о росте себестоимости, который привел к снижению выручки на 51 млн долларов, Е.Коньков объяснил его такими факторами как амортизация («Мы продолжаем обновлять парк техники, заканчиваем проекты по реконструкции наших гидротехнических сооружений, вводим их в эксплуатацию, соответственно, это приводит к росту амортизации»), курсовые разницы («Себестоимость в долларах, соответственно, курсовые также повлияли на рост долларовой себестоимости») и изменение грузовой корзины.

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