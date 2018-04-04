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    • КТК увеличит прокачку

    04.04.2018

    • В 2018 году Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) планирует перекачать по своей трубопроводной системе 67 млн тонн нефти. В том числе около 60 млн тонн – это будет нефть, добытая в Казахстане, и порядка 7 млн тонн – полученная от российских производителей, сообщил на пресс-конференции в Казахстане генеральный директор КТК Николай Горбань.

    По итогам 2017 года через трубопроводную систему Тенгиз – Новороссийск на экспорт было направлено 55,1 млн тонн. Объемы годовой отгрузки за 2017 год на 10,8 млн тонн превысили показатели, достигнутые в 2016 году, когда на Морском терминале КТК было отгружено 44,3 млн тонн нефти. К концу текущего можно ожидать прирост порядка 12 млн тонн к 2017 году.

    По данным КТК, в 2017 году 49,6 млн тонн нефти было от производителей Республики Казахстан. Основные объемы были поставлены с месторождений Тенгиз –  28,8 млн тонн, Карачаганак – 10,6 млн тонн и Кашаган – 7,4 млн тонн

    По словам Н.Горбаня, основными грузоотправителями нефти по системе магистральных нефтепроводов КТК являются добывающие компании на месторождениях Западного Казахстана – Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, а также ПАО «ЛУКойл», разрабатывающее месторождения на Каспии. Соответственно, рост добычи на этих месторождениях, в особенности на Тенгизе и Кашагане, и будет являться основой для увеличения транспортировки нефти по системе КТК.

    Говоря об ожидаемых объемах нефти с месторождения Кашаган, Н.Горбань сообщил: «Планы перекачки КТК базируются на заявках грузоотправителей. Принятая на 2018 год заявка составляет 13 млн тонн». 

    Отметим, что в конце 2017 года был завершен проект расширения мощностей КТК. Выход на запланированный объем (67 млн тонн в год) транспортировки и отгрузки нефти зависит от сдачи нефти грузоотправителями КТК-К и КТК-Р. В настоящее время, отмечают в компании, в системе КТК создан профицит мощностей.

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