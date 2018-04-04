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    • Компания автономного судоходства

    04.04.2018

    • Норвежские Wilhelmsen и Kongsberg создадут первую в мире компанию автономного судоходства. Она получит название Massterly, говорится в официальном сообщении Wilhelmsen.

    Компания будет базироваться в Норвегии и начнет работу в августе этого года. Новое совместное предприятие намерено предложить полную цепочку создания автономных судов – от проектирования до логистических сервисов и судовых операций. Также для мониторинга и эксплуатации автономных судов в Норвегии и на международном уровне будут созданы наземные центры.

    Напомним, что в 2017 году Kongsberg и норвежский производитель удобрений Yara начали совместную работу над автономным судном «Yara Birkeland», которое построят к 2020 году. Согласно заявлению Kongsberg, Massterly также сможет поставлять и эксплуатировать подобные «Yara Birkeland» суда.

    В настоящее время Норвегия имеет три испытательных полигона для автономных судов, последний из которых был создан в декабре прошлого года.

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