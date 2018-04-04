Информационно-аналитическое агентство

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    • Евро или доллары

    04.04.2018

    • Есть ли связь между валютой платежа и степенью риска, кто ответит за демередж в условиях санкций – на эти вопросы искали ответы на конференции «BreakBulk Russia 2018», которая прошла в Петербурге.

    «Исходя из опыта Hoegh Autoliners Agency Russia, евровые платежи менее рисковые, чем долларовые, – отметил руководитель компании Максим Луконин. – Американские банки менее лояльные, чем европейские».

    Юрист юридической фирмы «Ремеди» Никита Тимошков также отметил взаимосвязь между валютой платежа и степенью риска. «Очевидно, что доллар США более распространен в международной торговле, чем евро, – сказал он. – Поэтому в большинстве случаев наши клиенты сталкиваются с долларовыми платежами. Платежи в долларах – бОльший риск, чем платежи в евро, в том числе и потому, что ФРС [Федеральная Резервная Система] США более тщательно контролирует оборот своей валюты по всему миру. Не секрет, что перевозки нефти и нефтяной рынок в целом во многом завязаны на долларах. Там эти риски становятся особенно острыми».

    Ирина Третьякова из компании Keystone Logistic подчеркнула, что в санкционный список попали компании, входящие в группу Сбербанка, поэтому платежи, проводимые через него, проверяются особенно тщательно. «Неоднократно мы сталкивались ситуациями, когда клиент отправил деньги по договору фрахтования через Сбербанк, оплата подтверждена системой SWIFT, а деньги до нас не дошли, – сказала она. – Начинаются разбирательства, это занимает несколько дней или недель. Ситуация запутанная. Как разобраться с демереджем? Либо на свой страх и риск отдавать груз, либо стоять и копить нам демередж? Поможет ли в этом случае санкционная оговорка?»

    «В договоре может быть предусмотрена дата исполнения обязательств. Важно: это дата списания денег или дата их поступления? На мой взгляд, основной вопрос именно в этой плоскости. Если согласована дата поступления, то до тех пор, пока до получателя деньги не дошли, обязательства отправителя средств не исполнены должным образом. Демередж выглядит начисленным справедливо», – сказал Н.Тимошков.

    Никита Космачевский, юрист фирмы «Ремеди», отметил, что санкционная оговорка здесь будет применима опосредованно, потому как она больше касается контрагента, который попал под санкции. Вопрос будет в толковании условий договора касательно исполнения обязательств. «Согласно английскому праву, а оно схоже с российским правом в этом отношении, необходимо буквальное толкование договора. То есть, если написано, что обязательства по оплате фрахта считаются исполненными в момент получения денежных средств на счет судовладельца, то значит пока денег на счету нет — фрахт не считается оплаченным».

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