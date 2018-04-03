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    • Sinokor и Heung-A объединяются

    03.04.2018

    • К началу следующего года корейские Sinokor Merchant Marine и Heung-A Shipping объединят свои контейнерные сервисы. Соответствующий документ должен быть подписан сегодня, сообщает Pulse со ссылкой на Министерство океанов и рыболовства Южной Кореи и Корейскую ассоциацию судовладельцев.

    В мае Sinokor Merchant Marine и Heung-A Shipping откроют совместный офис для работы по интеграции сервисов с тем, чтобы завершить этот процесс до конца следующего года. Отмечается, что в марте прошлого года компании подписали соглашение о создании консорциума с Hyundai Merchant Marine (HMM) для совместной работы на внутриазиатском трейде.

    Sinokor Merchant Marine и Heung-A Shipping оперируют флотом вместимостью 55 тыс. и 47 тыс. TEU соответственно, что составляет почти 34% от вместимости всего азиатского флота без учета HMM и SM Line.

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