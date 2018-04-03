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    • Таможенный транзит по-новому

    03.04.2018

    • О таможенной процедуре таможенного транзита рассказал в своем докладе на XIV Международном транспортном форуме «ЮгТранс-2018» в Геленджике советник отдела таможенных операций и таможенного контроля департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии Сергей Соколов. 

    Таможенный транзит по-новому

    Таможенная процедура таможенного транзита, отметил он, – это та процедура, которая подверглась максимальному изменению. Ей отводится отдельная глава в Кодексе, при этом для решения каких-то технических вопросов имеется ряд отсылочных норм. В прошлом году ЕЭК было принято несколько решения касательно данных норм.

    Первое решение – за №170 от 13 декабря 2017, в котором определены порядок совершения таможенных операций при продлении срока транзита, определении места доставки товара, совершении грузовых операций как на территории Союза, так и перемещении товара на территории других государств, действия при аварии и при иных форс-мажорных ситуациях, а также завершение и прекращения таможенных процедур.

    «В целом, теперь учтены реальные потребности перевозчиков и, в частности, закреплены возможности предоставления заявлений о продлении время срока транзита, об изменении места транзита, отправлять заявление можно в том числе и по электронной почте», – отметил С.Соколов.

    Также было принято решение для облегчения работы участникам ВЭД, которые торгуют между собой, но между ними стоит территория третьего государства, – рассмотрено получение генерального разрешения или уведомлений на завершение грузовых операций, которые будут действовать в течение календарного года, но только в том случае, если участник совершает однотипные поставки, а в пути следования на территории иностранного государства осуществляются однотипные грузовые операции.

    Отдельно С.Соколов выделил момент, который появился в Кодексе, – прекращение действия таможенных процедур. Если в предыдущем кодексе об этом речи вообще не было, то теперь, если товары не были доставлены в места назначения, то при недоставке в течение 10 дней после истечения срока транзита процедура прекращается. Соответствующая информация вводится в систему таможенных органов, при этом начинается поиск товаров, если необходимо, возбуждается дело об административном правонарушении. В случае, если товары будут найдены в течение какого-то времени, то сведения о нахождении товаров будут внесены в информационную систему таможни, но при этом процедура таможенного транзита возобновляться не будет.

    Еще одна новация – решение за №139 о документах, подтверждающих статус товара Союза, связанных с торговлей товарами между странами Союза, когда перевозки осуществляются через такие территории как Калининград и Армения. Учитывая, что торговля между участниками Союза должна быть максимально простой, перевозчику-декларанту необходимо будет только внести отметку товара ЕАЭС, заверить своей печатью и подписью.                                                                                                                                             

    Еще одно решение за №138 было принято ЕЭК касательно перевозки товаров с собранном или разобранном виде. В решении закреплено перемещение компонентов товаров по нескольким транзитным декларациям с указанием кодов конкретного товара, при этом упрощение будет действовать только в том случае, если есть решения о предварительной спецификации товара. Также в решении отдельно отмечается об уплате платежных документов, которые будут рассчитаны исходя, из ставок, применяемых в отношении готового товара.

     

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