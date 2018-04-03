Информационно-аналитическое агентство

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    • Смягчение ледовых ограничений в Высоцке

    03.04.2018

    • Распоряжением капитана морского порта Высоцк в связи с улучшением фактической ледовой обстановки с 00-00 3 апреля на акватории порта Высоцк и на подходах к нему устанавливаются следующие ограничения:

    • Суда без ледового класса допускаются к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов,
    • Суда с ледовым классом Ice1 и выше допускаются к плаванию во льдах под проводкой ледоколов или самостоятельно,
    • Не допускаются к плаванию во льдах буксирно-баржевые составы.

    Действовавшее ранее распоряжение №07/2018 от 7 февраля 2018 года отменяется.

     

     

     

     

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