Смягчение ледовых ограничений в Высоцке

Распоряжением капитана морского порта Высоцк в связи с улучшением фактической ледовой обстановки с 00-00 3 апреля на акватории порта Высоцк и на подходах к нему устанавливаются следующие ограничения:

Суда без ледового класса допускаются к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов,

Суда с ледовым классом Ice1 и выше допускаются к плаванию во льдах под проводкой ледоколов или самостоятельно,

Не допускаются к плаванию во льдах буксирно-баржевые составы.

Действовавшее ранее распоряжение №07/2018 от 7 февраля 2018 года отменяется.