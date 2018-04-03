Объединенная японская линия начала операции

Ocean Network Express Pte. Ltd., сокращенно ONE, совместное предприятие японских «K» Line, MOL и NYK, приступило к работе, как и планировалось, с 1 апреля.

Новая компания объявила о назначении региональных руководителей:

Суничиро Мицуками будет отвечать за бизнес компании в Восточной Азии включая Китай, Гонконг, Японию, Корею, Тайвань и Вьетнам,

Колин де Соуза будет курировать деятельность в Южной Азии, включая Индийский субконтинент, Ближний Восток, Океанию и Юго-Восточную Азию,

Йотаро Тамура будет руководить регионом Европа и Африка,

Нобуоа Ишида будет отвечать за бизнес в США и Канаде,

Петер Дуйфхейзен возглавит регион Латинская Америка.

Напомним, ONE была создана в результате интеграции контейнерного бизнеса «K» Line, MOL и NYK, доли учредителей распределяются следующим образом: по 31% у «K» Line и MOL и 3,8% у NYK.

Флот компании состоит из примерно 230 судов суммарной вместимостью 1,44 млн TEU, линия оперирует 85 сервисами, в ротацию которых входят более 200 портов в 100 странах.