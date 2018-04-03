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    • НМТП сократил прибыль на 30%

    03.04.2018

    • Группа НМТП опубликовала консолидированные финансовые показатели по международным стандартам финансовой отчетности.

    Выручка увеличилась на 4% относительно 2016 года и составила 899,8 млн долларов. Показатель EBITDA сократился на 3,2% до 653,7 млн долларов.

    Чистая прибыль по группе снизилась на 30,6% и составила 439 млн долларов.

    Выручка группы от стивидорных и дополнительных услуг порта составила в 2017 году 47,8 млн рублей – на 9% меньше, чем годом ранее.

    В том числе выручка от стивидорных и дополнительных услуг порта в Новороссийске сократилась на 6,1% до 37,95 млн рублей, в Приморске – на 21,1% до 9,1 млн рублей, в Балтийске – выросла на 23,8% до 816 млн рублей.

    Выручка группы от услуг флота снизилась на 18,9% до 4,03 млн рублей, в том числе в Новороссийске произошло снижение на 25,6% до 1,99 млн рублей, в Приморске – на 11% до 2,04 млн рублей.

    Долг группы, включая финансовую аренду на конец 2017 года, сократился на 199,4 млн долларов, чистый долг снизился на 86,8 млн долларов, или на 7,5%.

    Отношение чистого долга к EBITDA в 2017 году улучшилось до 1,64 против 1,72 в 2016 году.

    Фото: НМТП

     

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