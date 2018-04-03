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    • НМТП об аресте акционеров

    03.04.2018

    • Сегодня топ-менеджмент «Новороссийского морского торгового порта» провел конференц-колл, посвященный публикации финансовых итогов группы по МСФО за 2017 год.

    Первый вопрос, который был задан, касался дивидендов. Последний – реакции руководства на арест братьев Магомедовых. Между этими пунктами банковские аналитики затронули целый спектр вопросов, касающихся перевода тарифов в рубли, налоговых претензий, инвестиционной программы и капвложений, прогнозов по грузообороту и перспективных грузопотоков, листинга в Лондоне и слухов о выкупе НМТ.

    На вопрос о настроении в связи с арестом владельцев группы «Сумма» ответ был следующий: «На нашу рабочую обстановку, наши графики отгрузок и обслуживание клиентов это никак не повлияло. Следим за развитием событий».

    Об остальном – подробно и по порядку.

    О предписании ФАС по переводу тарифов в рубли

    «Методика и предписания ФАС носят отрывочный и некомплексный характер, из характера предписания невозможно определить, от какой даты считать инфляцию. Если мы будем считать инфляцию от даты установления тарифа, допустим, от 2009 года, когда мы не меняли долларовый тариф, а не от момента отмены ценового регулирования, то тарифы будут значительно выше тех, что сложились сейчас по факту, по текущему курсу при пересчете».

    «Одновременно с предписанием и одобрением ходатайства о приобретении 25% доли второго акционера, компании «Сумма», ФАС сделала оговорку о том, что «Транснефть» гарантирует перевод тарифа в рубли. При этом до этого события, до одобрения сделки ФАС подготовила совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти новый законопроект, который касается внесения изменений в закон «О морских портах», в которых есть оговорка о том, что да, тарифы надо устанавливать в рублях, никакие эквиваленты и прочие выкрутасы невозможны, но при этом существует отсрочка для компаний, имеющих валютные обязательства, и коридор обозначен до 2025 года». (Как было позже уточнено в ходе конференц-колла, кредитные обязательства НМТП в валюте, предназначенные для инвестиций в портовую инфраструктуру, рассчитаны до января-июня 2023 года).

    «В этом смысле мы не понимаем на сегодняшний день позицию ФАС, в наших глазах она выглядит противоречивой. Пока мы мировые соглашения никакие на обсуждаем, никакого механизма внятного перехода в рубли мы от ФАС не услышали и не увидели. Еще раз говорю, есть проект закона, он внесен после одобрения Межправительственной комиссией по законотворчеству в Госдуму. В силу ускоренной процедуры при наличии поручения Президента [закон] может вступить в любой момент в силу, и в этом смысле вступит в противоречие с предписанием ФАС, поэтому мы пока ждем, как будут развиваться события, и будем на них реагировать как законопослушный субъект предпринимательства».

    О претензиях ФНС и планирует ли НМТП создавать под них резервы

    «Мы консультировались по этому вопросу с нашим аудитором и пришли к выводу, что мы резервы создавать не будем в связи с тем, что мы считаем позицию, озвученную в проекте акта выездной налоговой проверки, не соответствующей нормам действующего законодательства и будем отстаивать свою позицию».

    «Если кратко, <…> мы получили претензии за период, предшествующий задолго проверяемому периоду. А суть [претензий] сводится к тому, что курсовые разницы по кредитному договору были неправомерно отнесены на себестоимость, соответственно, таким образом занижена налогооблагаемая база».

    О дивидендах

    «В отношении дивидендов рекомендует совет директоров, и размер одобряет общее собрание. На сегодняшний день мы комментария какого-то цифрового конкретного по этому поводу дать не можем. Думаем, что цифра будет значительная».

    «Скорее, решение будет принято на основании обновленной инвестиционной программы, которую менеджмент представит. В зависимости от того, насколько и в каких пределах и сроках она будет одобрена, решение по дивидендам будет учитывать в том числе потребность группы в инвестициях».

    О капитальных затратах

    «На текущий год [капзатраты] в соответствии с действующим утвержденным бюджетом. Уровень на сегодняшний день пока можно сравнить с уровнем 2017 года. Мы находимся в стадии кардинального уточнения инвестиционной программы на ближайшую пятилетку».

    Об инвестпрограмме и повлияет ли нее приостановка переговоров «Транснефти» с «Суммой»

    «Я не могу сказать, что переговоры как-то связаны с нашей инвестпрограммой, инвестпрограмма – это must have, мы обязаны ее актуализировать и сориентироваться в изменяющихся рыночных условиях, на CAPEX 2018 года, скорее всего, никакого серьезного влияния не окажет. Мы говорим про перераспределение ресурсов и концентрацию усилий по тем направлениям, в которые мы верим, в которых мы видим перспективу – мы видим перспективу в довольно узком сегменте грузов, и в этом смысле на сегодняшний день могу сказать только одно, что планы амбициозные, при этом, мы считаем, вполне достижимые, и, естественно, это не вопрос одного года. В этом году мы, скорее всего, приступим вплотную к проектированию и подготовке к реализации наших долгосрочных планов».

    О перспективных направлениях

    «Вы не хуже нас знаете, какие сегменты наиболее востребованы. Еще раз приоритеты я могу назвать, очень коротко – зерновые грузы, создание экспортной инфраструктуры, максимально комфортной, приспособленной к нуждам экспортеров, дальнейшие усилия по контейнеризации и достижению каких-то европейских или хотя бы азиатских норм по контейнеризации грузов, это два, и это навалочные грузы, которые на сегодняшний день тоже давят на портовую инфраструктуру, мы их тоже рассматриваем, но это предмет, возможно, нового проекта, с нуля, с расширением мощностей в новой географической точке».

    Почему падают объемы нефтеналива

    «По поводу изменения в объемах перевалки, напоминаю, сознательно была ограничена добыча, пусть на небольшие объемы, но тем не менее. Вторая история – есть большое перераспределение потоков в сторону Юго-Восточной Азии мимо портовой инфраструктуры. Третий вопрос – да, действительно развиваются конкуренты, мы за этим тоже внимательно следим, корректируем свою, в том числе ценовую, политику, дополнительные сервисы, в том числе для улучшения клиентского сервиса была приобретена территория Новороссийского вагоноремонтного завода, которая позволит нам существенно улучшить обслуживание вагонного экспорта нефтепродуктов с наших двух терминалов – Мазутного терминала и Импортпищепрома. 2016 год был просто пиковый за последнее время, с ним тяжело сравнивать».

    Мажоритарным акционером после выхода «Суммы» становится «Транснефть», а нефтеналив не в приоритете – противоречие?

    «За время нахождения «Транснефти» как акционера в порту значительные ресурсы, в том числе интеллектуальные, технические и финансовые, были задействованы в процессе поддержания, расширения и совершенствования пропускной и технологической возможности инфраструктуры порта Приморск и порта Новороссийск именно в сегменте наливных грузов. На сегодняшний день мы не испытываем никаких проблем с увеличением объемов перевалки, если таковой будет. Инфраструктура нефтеналивная у нас присутствует с достаточным запасом, который в ближайшей перспективе, мы видим, если и будет востребован, то точно не исчерпан».

    «Мы на сегодняшний день можем быть уверенными, что у нас объем перевалки по сравнению с 2016 годом по трубопроводной системе «Транснефти» существенно не снизится. Какие-то корректировки, возможно, будут, и, я думаю, что они будут не раньше середины года, мы поймем, как складывает конъюнктура»

    О листинге в Лондоне и планируется ли его поддерживать

    «На сегодняшний день мы такой вопрос себе не задавали, но, возможно, будем оценивать плюсы, которые компания от наличия листинга в Лондоне на сегодняшний день имеет и, в перспективе, как это поможет нам в реализации, например, инвестиционной программы. Если мы найдем какие-то механизмы привлечения долгосрочного недорогого финансирования, и нам для этого, безусловно, потребуется Лондонская биржа, естественно, мы примем однозначное решение».

    О слухах о планах по выкупу у «Транснефти» НМТ

    «Во-первых, у нас есть уже 50% в Мазутном терминале. Наши наливные железнодорожные терминалы неразрывно связаны друг с другом – вопрос номер два, мы понимаем, что в связи с [налоговым] маневром, темные нефтепродукты в среднесрочной перспективе в лучшем случае останутся на уровне экспорта 2017 года, и рост будет виден только по светлым нефтепродуктам. Для того, чтобы задействовать эффективно инфраструктуру обоих терминалов, иметь возможность использовать универсальные емкости и осуществлять погрузку одновременно разных или одних и тех же грузов с двух пристаней, которые относятся к каждому отдельно взятому терминалу, мы и так НМТ считаем своим терминалом с точки зрения технологической вовлеченности в перевалку».

    «Если говорить о том, будет ли экономический эффект от консолидации 100-процентного пакета – да, он будет с точки зрения того, что мы сможем более эффективно управлять обоими терминалами и устраним внешнюю и внутреннюю конкуренцию за подъездные пути, за гидротехнические мощности и за резервуарные парки. То есть, по отдельности у нас два терминала, условно, по 100 тыс. хранения, соответственно, если мы их сможем универсализировать, наверно, один терминал с возможностью одновременного хранения 200 тыс. тонн и двумя причалами – это лучше, чем по отдельности два отдельно работающих терминала – с точки зрения маневра и клиентоориентированности. Выкупаться – у нас был длинный переговорный процесс у акционеров, который не закончился, я думаю, что многие решения будут зависеть от того, как будет продолжаться процесс верхнего уровня».

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