Миллион TEU в Новороссийске

О современном состоянии и перспективах развития порта Новороссийск рассказал на XIV Международном транспортном форуме «ЮгТранс-2018» в Геленджике генеральный директор ООО «Новоморснаб» Алексей Гармаш. Общая ситуация в портах юга РФ была достаточно благоприятной, все порты показали положительную динамику, за исключением Керчи, где грузопоток сократился на 1%. Новороссийск остается безусловным лидером – рост грузооборота составил 12%, что выше среднего в Азово-Черноморском бассейне РФ и в целом соответствует общему тренду по России.

Структура переваливаемых в порту Новороссийск грузов практически не изменилась – 70% приходится на нефтеналив, прежде всего, на нефть. На втором месте навалочные грузы – зерно, руда и химические удобрения. На третьем – генеральные грузы, в основном черные металлы и контейнерные грузы.

В 2017 году существенно выросла перевалка сырой нефти, прежде всего за счет терминала Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК). КТК завершил в прошлом году масштабный проект по расширению нефтепровода и запустил вторую очередь проекта, и сейчас ежемесячно стабильно наращивают свой грузопоток. По словам А.Гармаша, в ближайшие годы мы увидим выход на проектную мощность в 67,5 млн тонн нефти в год, тогда как ранее отгружалось менее 40 млн тонн в год.

Также в порту Новороссийск значительно выросли зерновые грузы и контейнерных грузов. Падение произошло в сегменте генеральных грузов, в основном за счет снижения перевалки черных металлов из-за негативной конъюнктуры на мировых рынках и уменьшения обработки химических грузов.

Если говорить о контейнерном сегменте, то за последние 10 лет контейнерооборот Новороссийска следовал общему тренду развития контейнерного рынка России – стабильный рост до 2008 года, падение в 2009 году в результате кризиса, в 2010 году Новороссийск вышел на уровень докризисного периода, в 2015 году снова произошло снижение из-за второй волны кризиса, в 2016 году был зафиксирован небольшой рост в основном за счет экспорта и, наконец, взрывной рост по итогам прошлого года, когда оборот составил порядка 737 тыс. TEU, а порт достиг пика своей пропускной способности.

По словам А.Гармаша, рекордный показатель в Новороссийске по контейнерообороту был достигнут за счет экспорта, который, в свою очередь, растет на волне девальвации рубля и продолжающейся контейнеризации экспортных грузов. При этом импорт, который в 2015-2016 годах существенно просел из-за девальвации рубля и санкций в отношении турецких продуктов, после отмены ограничений в 2017 году частично восстановился до уровня 2014 года.

Говоря о порожних контейнерах, генеральный директор «Новоморснаба» отметил, что объем эвакуации данного оборудования увеличился, что связано с ростом оборота рефрижераторных грузов, так как обратной загрузки рефрижераторных контейнеров из России из-за специфики географического положения просто нет, поэтому, получив рост рефрижераторного груженого импорта, мы получили пропорциональный рост порожнего экспорта.

Контейнерные терминалы Новороссийска отработали прошлый год в целом успешно – рост наблюдается по всем терминалам. Особо А.Гармаш отметил существенный рост терминала НУТЭП, который единственный в Новороссийске осуществляет масштабные реконструкции. Кроме того, НУТЭП проводит гибкую политику в отношении линий и клиентов, это самый высокотехнологичный и компьютеризированный терминал в порту. Совокупность всех этих факторов, считает А.Гармаш, и позволила НУТЭПу 2016 году вырвать пальму первенства у «Новорослесэкспорта», а в 2017 году сделать разрыв еще значительнее. Если на протяжении последних 8 лет лидером на контейнерном рынке Новороссийска был Лесной порт, то 2016 году НУТЭП сменил его.

Терминал НМТП, отметил А.Гармаш, стабильно работал все последние три года и в 2017 году также показали положительную динамику – плюс 20% за счет перераспределения части грузопотока между контейнерными линиями, а также контейнеризации части рефрижераторных грузов, ранее перевозившихся на судах ро-ро.

На рынке контейнерных линий Новороссийска существенных изменений не произошло – лидеры Maersk (доля на рынке Новороссийска 24,9%), MSC (21,3%) и Arkas (16,6%). Кроме того, стоит отметить значительный рост COSCO после консолидации с China Shipping (доля на рынке Новороссийска в 2017 году 6,3% против 5,3% в 2016 году), а также существенное падение OOCL (доля на рынке Новороссийска в 2017 году 1,3% против 4,3% в 2016 году).

«В этом году мы не увидим существенных изменений контейнерного рынка Новороссийска, – считает А.Гармаш. – Какие-то изменения на линейном рынке мы ожидаем не раньше 2019 года, когда НУТЭП запустит свой новый причал для приема океанских контейнеровозов, поэтому, вполне вероятно произойдет ротация сервисов или консолидация». Активная фаза реконструкции контейнерного терминала НУТЭП близится к завершению, сейчас идет укладка полотна нового причала, и уже можно ожидать в 2019 году суда вместимостью 8-10 тыс. TEU. Сегодня Новороссийск обрабатывает суда 4-4,5 тыс. TEU, максимально большие суда – порядка 6 тыс. TEU – может принимать терминал НМТП, но у этого терминала самая слабая тыловая инфраструктура.

С реализацией проекта НУТЭП Новороссийск войдет в разряд крупнейших контейнерных портов Черноморского региона наравне с Одессой, Констанцей и, по мнению А.Гармаша, к 2021 году сможет выйти на показатель 1-1,1 млн TEU.

Помимо контейнерных терминалов в Новороссийске активно развиваются зерновые. Вторая по объему инвестиций программа у ПАО «НКХП», которая разделена на 3 основных этапа. В прошлом году завершен первый этап – строительство зернохранилищ на 100 тыс. тонн, в настоящее время реализуется второй этап – увеличение мощностей по авто- и ж/д приемке. Третий этап включает строительство новой зерновой галереи и расширение зерновой пристани, но этот этап, отметил А.Гармаш, пока под вопросом.