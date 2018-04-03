Изменения в менеджменте НМТП

Временным генеральным директором «Новорослесэкспорта», дочерней структуры ПАО «НМТП», с 8 марта этого года назначен Дмитрий Корчнев. Днем ранее совет директоров НМТП приостановил полномочия генерального директора НЛЭ Альберта Лихолета.

Также решением внеочередного общего собрания участников ООО «Порт Петровск» с 26 февраля 2018 года генеральным директором общества был избран Андрей Черных.

В менеджменте группы произошли и другие изменения.

Так, приказом и.о. генерального директора от 20.02.2018 №22у/1311-18 из ПАО «НМТП» уволены члены правления: Игорь Белухин (технический директор ПАО «НМТП»), Андрей Гарнухин (руководитель Единой коммерческой дирекции ПАО «НМТП»), Павел Соколов (первый заместитель генерального директора ПАО «НМТП»).