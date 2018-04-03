Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Изменения в менеджменте НМТП

    03.04.2018

    • Временным генеральным директором «Новорослесэкспорта», дочерней структуры ПАО «НМТП», с 8 марта этого года назначен Дмитрий Корчнев. Днем ранее совет директоров НМТП приостановил полномочия генерального директора НЛЭ Альберта Лихолета. 

    Также решением внеочередного общего собрания участников ООО «Порт Петровск» с 26 февраля 2018 года генеральным директором общества был избран Андрей Черных.

    В менеджменте группы произошли и другие изменения.

    Так, приказом и.о. генерального директора от 20.02.2018 №22у/1311-18 из ПАО «НМТП» уволены члены правления: Игорь Белухин (технический директор ПАО «НМТП»), Андрей Гарнухин (руководитель Единой коммерческой дирекции ПАО «НМТП»), Павел Соколов (первый заместитель генерального директора ПАО «НМТП»).

    164
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018МартФрахтовые ставкиЧерное мореЮг 23.03.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 11
    На 11 неделе фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозку пшеницы и угля судами прибрежного плавания пошли […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Фрахтовые ставкиЧерное мореЮгЯнварь 01.02.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 4
    На 4 неделе года фрахтовые ставки на перевозки судами прибрежного плавания и балкерами Handysize на рынке Черного моря […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018МартФрахтовые ставкиЧерное мореЮг 07.03.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 9
    На 9 неделе года фрахтовые ставки рынка Черного моря на перевозку пшеницы судами прибрежного плавания пошли вниз. По […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    Морской торговый порт Усть-ЛугаНазначенияУсть-Луга 16.01.2018 Новый генеральный директор в МТП Усть-Луга
    Генеральным директором АО «Морской торговый порт Усть-Луга» назначен Евгений Савкин. Как сообщили SeaNews в компании, соответствующее решение было […]
    0
    2018Фрахтовые ставкиЧерное мореЮгЯнварь 26.01.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 3
    На 3 неделе года фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозку пшеницы и угля судами прибрежного плавания […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    Антимонопольное регулированиеНовороссийский морской торговый портФАС 06.03.2018 Дело против НМТП
    ФАС обнаружила в действиях «Новороссийского морского торгового порта» признаки злоупотребления доминированием
    0
    2018ФевральФрахтовые ставкиЧерное мореЮг 02.03.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 8
    На 8 неделе года фрахтовые ставки на перевозки судами прибрежного плавания и балкерами Handysize на рынке Черного моря […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    Hapag-LloydНазначенияОтставки 29.03.2018 Отставки и назначения в Hapag-Lloyd
    Наблюдательный совет Hapag-Lloyd одобрил перераспределение ответственности между членами правления компании. CEO Hapag-Lloyd Рольф Хаббен Янсен будут теперь отвечать […]
    0
    Министерство транспортаНовороссийский морской торговый портШесхарис 22.02.2018 Минтранс о ситуации в Новороссийске
    Предпринимаются меры по оперативной нормализации работы терминала ПАО «НМТП» – Минтранс России
    0
    2018Азовское мореКаспийское мореФевральФрахтовые ставкиЮг 01.03.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 9, 2018
    Погода влияет на рынок. Образование льда в Азовском море привело к задержкам в работе судов, особенно в Ростовском […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ГрузооборотНовороссийский морской торговый портПриморскЯнварь 14.03.2018 НМТП пошел на снижение
    Консолидированный грузооборот группы НМТП за январь 2018 года составил 11,7 млн тонн, что на 7,8% меньше, чем за […]
    0
    ITZimНазначенияТехнологии 16.01.2018 Zim назначил главного по дигитализации
    Новая должность называется Chief Digital Officer (CDO)
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    03.04.2018 Выгрузился на лед
    02.04.2018 Грузы РЖД
    30.03.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 13, 2018
    28.03.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 12
    28.03.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 12
    28.03.2018 Иракский груз AsstrA
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики