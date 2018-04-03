Задымление на судне в Севастополе

По данным ГМСКЦ, 2 апреля в 8-35 при выходе из внутренней гавани Камышовой бухты порта Севастополь на земснаряде «Трофа» (порт регистрации Туапсе, судовладелец «Блек Си Шип Корпорейшн», оператор ООО «Южморсервис») произошло задымление румпельного отделения. Открытого огня не наблюдалось. Пострадавших нет. Капитаном было принято решение возвратиться к причалу №220 порта для выяснения обстоятельств задымления. Судно поставлено к причалу № 220 порта Севастополь. Причина задымления в румпельном отделении – выход из строя электродвигателя рулевой машины. Земснаряд задержан, выписан акт задержания, проинформирован Российский речной регистр.

В 12-42 2 апреля лоцман судна, остановившегося в закрытой части Санкт-Петербургского Морского канала, заметил в районе буев 37А-38В примерно в 200 м к северо-западу от судна на льдине рыбака, вокруг льдины была чистая вода. Информацию передали в поисково-спасательную службу МЧС, в 13-30 рыбака приняли на борт судна на воздушной подушке «Хивус» и доставили на берег. В медицинской или какой-либо другой помощи он не нуждался.