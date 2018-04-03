Информационно-аналитическое агентство

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    • Выгрузился на лед

    03.04.2018

    • 31 марта была завершена выгрузка теплохода «Северного морского пароходства» «Иоганн Махмасталь» на припайный лед в районе мыса Таналау на реке Енисей.

    По информации СМП, впервые через припайный лед Енисея сюда было доставлено 2500 тонн генеральных грузов для обустройства и разработки Пайяхского нефтяного месторождения на Таймыре.

    Техническая разработка проекта осуществлялась специалистами СМП в тесном сотрудничестве со специалистами Арктического и Антарктического научно-исследовательского института и АО «Таймырнефтегаз».  

    Справка SeaNews:

    Пайяхское месторождение нефти расположена на правом берегу Енисея, в 130 км к северо-западу от Дудинки. Еще в 1994 году на Пайяхе началось строительство разведочной скважины, но бурение прекратили и скважину законсервировали. В 2013 году месторождение получила «Независимая нефтяная компания» (ННК). Из-за финансовых трудностей ННК отложила разработку месторождения на 2017-2018 года. Помимо инфраструктуры самого месторождения, компании предстоит создать инфраструктуру для отгрузки нефти морским путем и энергетические и транспортные коммуникации, в том числе трубопровод протяженностью почти 1000 км. Ранее сообщалось, что ННК планирует к 2023 году построить круглогодичный экспортный терминал Таналау в устье Енисея пропускной способностью 7,5 млн тонн в год с перспективой увеличения мощности терминала к 2025 году до 15 млн тонн, а далее — до 22 млн тонн в соответствии с ростом добычи на проекте. Предполагается, что для перевозки этой нефти «дочка» ННК «Таймырнефтегаз» зафрахтует на 20 лет у структур «Роснефти» 10 танкеров арктического класса дедвейтом 42 тыс. тонн каждый. Суда будут строиться на верфи «Звезда». По данным ННК, запасы Пайяхского месторождения составляют 3,8 млрд баррелей нефти. На пике на нем можно будет добывать 21 млн тонн нефти.

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