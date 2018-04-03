Информационно-аналитическое агентство

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    • Ветер и волнение на море

    03.04.2018

    • Поданным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:

    • В Азовском море по восточной половине моря ожидается сильный юго-западный ветер порывами 15 м/с,
    • В Белом море ветер юго-восточный, восточный 8-13 м/сек, в порывах 17-22 м/с, лед 9-10 баллов,
    • В Охотском море в северной части моря ветер восточный 15-16 м/с, порывы до 23 м/с, море до 3 м, в южной части моря ветер южный 12-14 м/с, порывы до 19 м/с, море до 4 м,
    • В Керченском проливе ветер юго-восточный 9-14 м/с, порывы 18 м/с, море 1-2 м ослаблением 6-11 м/с, море 0,5-1 м,
    • В Балтийском море по восточной части Финского залива ветер западный 12-16 м/с, высота волн вне льда 0,8-1,3 м,
    • В Баренцевом море по юго-востоку моря ветер юго-восточный, восточный 9-14 м/сек, в порывах 17-22 м/с, лед 7-8 баллов, в южной части моря ожидается усиление восточного, северо-восточного ветра 15-18 м/с, медленное обледенение судов.

     

     

     

     

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