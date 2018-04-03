Информационно-аналитическое агентство

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    • Быть или не быть биткоинам

    03.04.2018

    • Может ли в перспективе расчет криптовалютой ускорить процесс осуществления сделки в морских перевозках – об этом говорили участник и конференции «BreakBulk Russia 2018», которая прошла в Петербурге.

    Недавно украинская судоходная компания Varamar объявила о том, что в ближайшее время начнет принимать оплату за свои услуги в критовалюте. Если ли возможность массового перехода на биткойны в расчетах за перевозки и компаниями, работающими в России, своим мнением поделился юрист юридической фирмы «Ремеди» Никита Тимошков: «Пока по пальцам можно пересчитать компании, которые принимали или принимают к оплате криптовалюту. Очень много сложностей возникает. Поэтому пока нет ни практики, ни каких-то трендов, ни возможности ее повсеместного распространения. На всякий случай рекомендуем учитывать, что при расчете в криптовалюте начисляются огромные проценты комиссии. С учетом быстро меняющего курса большинство наших клиентов даже не рассматривают возможность в ближайшем будущем перехода на криптовалюту».

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