Быть или не быть биткоинам

Может ли в перспективе расчет криптовалютой ускорить процесс осуществления сделки в морских перевозках – об этом говорили участник и конференции «BreakBulk Russia 2018», которая прошла в Петербурге.

Недавно украинская судоходная компания Varamar объявила о том, что в ближайшее время начнет принимать оплату за свои услуги в критовалюте. Если ли возможность массового перехода на биткойны в расчетах за перевозки и компаниями, работающими в России, своим мнением поделился юрист юридической фирмы «Ремеди» Никита Тимошков: «Пока по пальцам можно пересчитать компании, которые принимали или принимают к оплате криптовалюту. Очень много сложностей возникает. Поэтому пока нет ни практики, ни каких-то трендов, ни возможности ее повсеместного распространения. На всякий случай рекомендуем учитывать, что при расчете в криптовалюте начисляются огромные проценты комиссии. С учетом быстро меняющего курса большинство наших клиентов даже не рассматривают возможность в ближайшем будущем перехода на криптовалюту».