Санкционные оговорки придуманы за вас

Как логистическим компаниям избежать рисков, связанных с санкционным режимом США и ЕЭС в отношении Российской Федерации, рассказали в ходе конференции «BreakBulk Russia 2018» в Петербурге юристы юридической фирмы «Ремеди» Никита Космачевский и Никита Тимошков.

В контрактах всегда нужно учитывать санкционные оговорки, считает Н.Космачевский. «Есть стандартные санкционные оговорки, внести которые в договор не составит труда, – сказал он. – Они придуманы за вас. И если вы в чем-то сомневаетесь, на эти оговорки можно ориентироваться».

Н.Тимошков добавил, что если контракт не является типовым и стандартизированным, есть возможность санкционные оговорки прописывать самостоятельно. «У нас был показательный пример, – рассказал он. – Клиент обратился к нам с запросом на составление судостроительного контракта. Очевидно, контракт будет растянут по времени. Очень много нюансов нужно было предусмотреть. Один из них – вопрос о санкциях. Руководители нашего клиента попали в санкционный список. Кроме того, были введены санкции в отношении головной компании-исполнителя этого контракта. Был осязаемый риск того, что санкции будут введены конкретно против этого исполнителя. Вопрос стоял перед нами неоднозначный. Судостроительный контракт не является типовым, прорабатывается каждый раз с нуля под конкретные задачи и нужды».

По словам Н.Тимошкова, санкционная оговорка была выделена в отдельный раздел. Стороны отдельно согласовали, что введение личных, секторальных или иных международных санкций в отношении РФ, холдинга-исполнителя, непосредственно исполнителя и иных физических и юридических лиц, в том числе со стороны заказчика, ПОСЛЕ подписания контракта не признается обстоятельством непреодолимой силы. «Подчеркиваю: такие санкции, чтобы договор действовал, должны быть введены ПОСЛЕ подписания контракта, – сказал Н.Тимошков. – В ином случае возможна ситуация, когда против вашего контрагента, например, введены санкции давно, но контрагент работает, развивается, и вы не думаете об этом. Однако в какой-то момент на долгосрочном договоре по любым причинам контрагенту становится неинтересно с вами работать. Контрагент может потерять интерес к исполнению договора в силу каких-либо обстоятельств, а потом спустя, например, несколько лет «отрыть» информацию о том, что в отношении его ДО заключения договора были введены санкции, и на этом основании от договора отказаться. Очевидно, что такую возможность необходимо исключить».

«Введение санкций должно быть подтверждено стороной, в отношении которой они были введены, – продолжил он. – В случае наступления таких обстоятельств оговорка также должна применяться только в случае, если эти санкции сделали объективно невозможным исполнение этого контракта. Например, блокировка активов, одна из самых распространенных мер воздействия, далеко не всегда может привести к объективной невозможности исполнения договора. У контрагента может быть несколько счетов в нескольких валютах, есть возможность привлекать субподрядчиков и через них часть переводов. На наш взгляд, такая оговорка позволяет стимулировать стороны к тому, чтобы искать точки соприкосновения и не терять интерес к сотрудничеству из-за санкций.

Н.Тимошков остановился еще на одном важном моменте – сторона, в отношении которой введены санкции, должна письменно известить о введении санкций другую сторону и согласовать порядок дальнейших действий. Сторона, против которой санкции не введены и которая является пострадавшей по этому контракту, вправе обратиться в суд за расторжением договора. «В частности, судостроительный договор, который, по сути, был договором подряда, и заказчик должен был возместить исполнителю все фактически понесенные им убытки, – пояснил он. – Однако в данном случае это не произойдет, потому что основанием для расторжения договора являются санкции. К сожалению, в нашей практике не всегда в договорах прописывают санкционные оговорки и бОльшая часть клиентов обращаются к нам уже постфактум, когда такие оговорки в договоре предусмотрены не были».

По мнению юристов «Ремеди», у компаний, вошедших в санкционный список, всегда есть возможность обратиться в органы, отвечающие за их введение. «Шанс, что такую просьбу удовлетворят, есть, – сказал Н.Космачевский. – Правда, на это уйдет немало времени». Он привел пример компании Instar Logistics, в отношении которой США в январе этого года ввели санкции. Компания занималась перевозками охотничьих ружей в разные страны, в том числе и в США. «Имеющиеся у нас сведения не подтверждают информацию, опубликованную OFAC (подразделение правительства США, отвечающее за санкции), но мы продолжаем расследование. Мы не согласны с включением нашей компании в список и будем сотрудничать с властями, чтобы поскорее разрешить спорную ситуацию, – процитировал Н.Космачевский Instar Logistics. – OFAC обязана реагировать на информацию, которую она получает от лица попавших в список. Но при этом надо доказать, что те мотивы, по которым компания была включена в список, не соответствуют действительности или более не соответствуют действительности».

Юристы «Ремеди» отметили, что, несмотря на санкции, большинство компаний продолжают работать в штатном режиме.