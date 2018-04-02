Полномочия CEO HMM продлены

Полномочия CEO Hyundai Merchant Marine (HMM) Чанг-Кеун Ю продлены еще до 2021 года, сообщает World Maritime News.

О продлении срока было заявлено в ходе очередного собрания акционеров компании, которое прошло в штаб-квартире HMM в Сеуле. В компании ожидают, что Чанг-Кеун Ю продолжит обновление флота, что позволит удвоить его общую вместимость к 2022 году, в том числе и за счет строительства контейнеровоза-22-тысячника.

Напомним, Чанг-Кеун Ю был назначен CEO Hyundai Merchant Marine в марте 2013 года.