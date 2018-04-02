Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) определила особенности таможенного контроля заявленной в декларации стоимости товаров, ввозимых в ЕАЭС.

В решении Комиссии перечислены документы, которые таможенный орган может запрашивать при проведении контроля таможенной стоимости товаров. Среди них – прайс-листы производителя, его коммерческие предложения, документы об оплате ввозимых товаров, отгрузочные (упаковочные) листы и другие, сообщается на сайте ЕЭК.

Документ содержит требования к уже имеющейся в распоряжении таможенного органа информации, которую можно использовать для подтверждения стоимости ввозимых в Союз товаров. К такой информации относятся данные о сопоставимых товарах, сведения о сделках с идентичными, однородными товарами, товарами того же класса или вида или сведения о биржевых котировках, индексах, ценах аукционов и некоторые другие.

Кроме того, указаны обстоятельства, свидетельствующие о признаках недостоверности заявленных сведений о таможенной стоимости товаров, а также ситуации, когда не проводится проверка документов и сведений.

К подобным признакам можно, например, отнести несоответствие данных о цене в одном и том же документе, выявление более низкой цены на товар по сравнению с ценой идентичного товара при одинаковых условиях ввоза.

Проверка сведений о цене проводиться не будет, если ранее ввезенные товары идентичны, ввезены в рамках одного внешнеэкономического договора или контракта, а условия сделки не изменились.

Фото с сайта ЕЭК