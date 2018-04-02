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    • Новый состав правления FESCO

    02.04.2018

    • Транспортная группа FESCO сообщила об изменениях в составе правления головной компании группы, ПАО «Дальневосточное морское пароходство».

    Согласно решению Совета директоров, со 2 апреля 2018 года правление ДВМП избрано в следующем составе:

    • Александрс Исуринс, президент,
    • Владимир Чиснаков, первый вице-президент по линейно-логистическому дивизиону,
    • Константин Колесников, вице-президент по кадровым вопросам,
    • Максим Сахаров, вице-президент по финансам,
    • Константин Тетерин, исполнительный директор ООО «ФИТ»,
    • Айдемир Усахов, вице-президент по железнодорожному дивизиону,
    • Виктор Шукшин, вице-президент по безопасности,
    • Заирбек Юсупов, вице-президент по портовому дивизиону.

    Из состава правления выведена занимавшая должность вице-президента ДВМП по кадровым вопросам Ольга Литвинова, которая покидает группу. На посту вице-президента по кадровым вопросам ее сменил Константин Колесников.

    Айдемир Усахов, ранее занимавший должность директора по железнодорожному дивизиону ДВМП, назначен на пост вице-президента – как отмечают в компании, это призвано обеспечить усиление железнодорожного дивизиона FESCO и эффективную реализацию новых инициатив и проектов в этом сегменте.

    «Включение Айдемира Усахова и Константина Тетерина в состав Правления является частью процесса формирования оптимальной системы управления Группой в соответствии с актуальными стратегическими приоритетами», – говорится в сообщении FESCO.

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