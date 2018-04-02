Навигация в Азово-Донском и Волго-Донском бассейнах

По сообщению пресс-службы Росморречфлота, 1 апреля стартовала навигация 2018 года в Азово-Донском и Волго-Донском бассейнах внутренних водных путей. Первые нефтеналивные суда вышли из морского порта Ростов-на-Дону и направились на внутренние водные пути назначением в порт Саратов для погрузки нефтепродуктов.

По данным ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей», одним из первых проследовал транзитом по реке Дон через Кочетовский гидроузел на погрузку в порт Саратов теплоход «Энцелад» (судовладелец – ООО «Прайм Шиппинг»).

Напомним, что 20 марта была открыта навигация по просьбе грузовладельцев зерновых, первое судно встало на погрузку зерна к причалу зернового элеватора ЗАО «Агропром-Импекс» в станице Багаевской. Как отмечают в Администрации Азово-Донского бассейна внутренних водных путей, в соответствии с письмом Росморречфлота №ЮК-27/2095 от 26.02.2018г. с 20 марта, учитывая благоприятные гидрометеорологические условия и обращения компаний агропромышленных комплексов Багаевского и Аксайского районов Ростовской области (ЗАО «Агропром-Импекс», ООО «Багаевский водный терминал», ООО «Гранит», ООО «Терминал»), был разрешен пропуск судов на договорной основе на участке Дона от ст. Багаевской до 3121 км Дона.

За период с 20 по 31 марта для погрузки зерна проследовало 14 судов, было отгружено 45 тыс. тонн сельскохозяйственных грузов.