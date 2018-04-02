Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 13, 2018

    02.04.2018

    • На прошлой неделе наблюдалось снижение спотовых ставок на трейде Азия – Европа. Также снизились ставки на Персидский залив и Средиземноморье. На американском направлении, напротив, ставки существенно выросли по сравнению с 12 неделей года.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр сократились на 10,1%, ставки на порты Средиземноморья – на 5,4%.

    Ставки на порты западного побережья США выросли на 19,3%, рост ставок на порты восточного побережья США составил 11,1%.

    Ставки из Китая на Персидский залив снизились на 10,1%, ставки на Австралию и Новую Зеландию – на 0,3%. Ставки на порты Южной Америки поднялись на 7,6%.

    На внутриазиатском трейде ставки из Китая на западные порты Японии снизились на 0,5%, на восточные – сохранились на уровне позапрошлой недели. Ставки на Сингапур выросли на 2,9% по сравнению с 12 неделей, ставки на Южную Корею остались на прежнем уровне.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

    130
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018Безработные контейнеровозыГлобальноФевраль 16.02.2018 Безработные контейнеровозы
    Линии подготовились к китайскому Новому году, обеспечив вполне достаточную вместимость.  Поскольку в Китае в ближайшие недели будет затишье, […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ФевральФрахтовые ставкиЧерное мореЮг 02.03.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 8
    На 8 неделе года фрахтовые ставки на перевозки судами прибрежного плавания и балкерами Handysize на рынке Черного моря […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017АвгустАпрельГлобальноИюльИюньЛинииМайМартНоябрьОктябрьСентябрьФевральЯнварь 10.01.2018 Оборот мировых контейнерных линий
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок за 11 месяцев 2017 года составил 147,7 млн TEU, что на 5% […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Статистика таможниЦветные металлыЭкспортЯнварь 21.03.2018 Экспорт цветных металлов
    По итогам января 2018 года объем российского экспорта необработанного алюминия по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года вырос […]
    0
    2018РЖДРСБУФинансы 21.03.2018 Прибыль РЖД выросла в 2,7 раза
    Финансовая отчетность по РСБУ
    0
    2018БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФевральФрахтовые ставки 09.02.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 5
    На 5 неделе года фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize и […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ИмпортПодакцизные товарыСтатистика таможниЭкспортЯнварь 20.03.2018 Экспорт и импорт подакцизных грузов
    Экспорт водки впервые с мая прошлого года упал
    0
    2018НефтепродуктыНефтьСтатистика таможниЭкспортЯнварь 22.03.2018 Цены на нефть – геополитика, запасы, валютный рынок, ОПЕК
    В марте цены на нефть не останавливают свое движение вверх, пытаясь пробиться к вершине $70 за баррель. Геополитические […]
    0
    2018ГлобальноМартФрахтовые ставки 12.03.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 10, 2018
    На 10 неделе года спотовые ставки на основных исследуемых трейдах продолжили снижаться, но глубина падения сократилась. Так, ставки […]
    0
    2017Балтийское мореГданьскГлобальноДекабрьКонтейнерооборот 24.01.2018 Контейнерооборот Гданьска
    По итогам 2017 года контейнерооборот порта Гданьск составил 1,58 млн TEU. Это на 21,6% больше, чем было обработано […]
    0
    2018Фрахтовые ставкиЧерное мореЮгЯнварь 26.01.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 3
    На 3 неделе года фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозку пшеницы и угля судами прибрежного плавания […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018МартФрахтовые ставкиЧерное мореЮг 23.03.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 11
    На 11 неделе фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозку пшеницы и угля судами прибрежного плавания пошли […]
    0 Только для подписчиков SeaNews












    • Грузоперевозки Показать всё
    02.04.2018 Грузы РЖД
    30.03.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 13, 2018
    28.03.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 12
    28.03.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 12
    28.03.2018 Иракский груз AsstrA
    27.03.2018 Первый газ с Ямала в Индию
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики