Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 13, 2018

На прошлой неделе наблюдалось снижение спотовых ставок на трейде Азия – Европа. Также снизились ставки на Персидский залив и Средиземноморье. На американском направлении, напротив, ставки существенно выросли по сравнению с 12 неделей года.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр сократились на 10,1%, ставки на порты Средиземноморья – на 5,4%.

Ставки на порты западного побережья США выросли на 19,3%, рост ставок на порты восточного побережья США составил 11,1%.

Ставки из Китая на Персидский залив снизились на 10,1%, ставки на Австралию и Новую Зеландию – на 0,3%. Ставки на порты Южной Америки поднялись на 7,6%.

На внутриазиатском трейде ставки из Китая на западные порты Японии снизились на 0,5%, на восточные – сохранились на уровне позапрошлой недели. Ставки на Сингапур выросли на 2,9% по сравнению с 12 неделей, ставки на Южную Корею остались на прежнем уровне.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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