Дальневосточная электронная таможня и обновленные центры электронного декларирования (ЦЭД) будут созданы в Дальневосточном регионе к 2020 году.

Как сообщает Дальневосточное таможенное управление, в регионе будет действовать два ЦЭД:

— Владивостокский таможенный пост (ЦЭД), подчиненный Владивостокской таможне, начал работу в 2011 году. В полном объеме пост начнет функционировать к концу 2018 года. В нем будет сконцентрировано таможенное декларирование товаров, прибывающих в регион деятельности Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) морским и воздушным транспортом.

— Дальневосточный таможенный пост (ЦЭД), подчиненный Дальневосточной электронной таможне. В нем будет осуществляться таможенное декларирование товаров, прибывающих в регион деятельности ДВТУ иными (кроме морского и воздушного) видами транспорта.

Дальневосточная электронная таможня и подчиненный ей таможенный пост будут созданы в 2020 году. В настоящее время прорабатывается вопрос об их структуре, штатной численности и местонахождении.