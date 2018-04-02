Информационно-аналитическое агентство

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    • Дальневосточная электронная таможня

    02.04.2018

    • Дальневосточная электронная таможня и обновленные центры электронного декларирования (ЦЭД) будут созданы в Дальневосточном регионе к 2020 году.

    Как сообщает Дальневосточное таможенное управление, в регионе будет действовать два ЦЭД:

    — Владивостокский таможенный пост (ЦЭД), подчиненный Владивостокской таможне, начал работу в 2011 году. В полном объеме пост начнет функционировать к концу 2018 года. В нем будет сконцентрировано таможенное декларирование товаров, прибывающих в регион деятельности Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) морским и воздушным транспортом.

    — Дальневосточный таможенный пост (ЦЭД), подчиненный Дальневосточной электронной таможне. В нем будет осуществляться таможенное декларирование товаров, прибывающих в регион деятельности ДВТУ иными (кроме морского и воздушного) видами транспорта.

    Дальневосточная электронная таможня и подчиненный ей таможенный пост будут созданы в 2020 году. В настоящее время прорабатывается вопрос об их структуре, штатной численности и местонахождении.

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