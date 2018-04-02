Информационно-аналитическое агентство

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    • Грузы РЖД

    02.04.2018

    • По итогам первого квартала 2018 года погрузка на сети РЖД увеличилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 315,7 млн тонн.

    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», объем погрузки каменного угля вырос на 3,6%, составив 91,1 млн тонн.

    Объемы погрузки строительных грузов увеличились на 3% до 28,7 млн тонн, железной и марганцевой руды – на 2,5% до 27,2 млн тонн, черных металлов – на 10,8% до 19,8 млн тонн.

    Также за отчетный период выросла погрузка химических и минеральных удобрений – на 6,5% до 15,3 млн тонн, лесных грузов – на 5,4% до 11,4 млн тонн. 

    Промышленного сырья и формовочных материалов было погружено на 6,6% больше, чем за 3 месяца 2017 года – их объем составил 8,3 млн тонн. Растет погрузка зерна, за 3 месяца этого года было погружено 7,1 млн тонн, что на 42,1% больше, чем годом ранее.

    Погрузка химикатов и соды за январь-март этого года составила 6,8 млн тонн – на 1,1% больше показателя 2017 года. 

    По другим видам грузов объемы погрузки снизились. Второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – было погружено 60,2 млн тонн, на 1,7% меньше, чем за первый квартал 2017 года. Однако в марте погрузка в марте нефтеналивных грузов увеличилась на 10,1% и составила 20,7 млн тонн.  

    Также по итогам января-марта 2018 года отрицательная динамика наблюдается в погрузках цветной руды и серного сырья – их объем снизился на 4,2% до 4,8 млн тонн. Погрузка лома черных металлов сократилась на 11,6% до 2,5 млн тонн. 

    Погрузка цемента за отчетный период упала 2,5%, составив 4,5 млн тонн. Кокса было погружено 2,7 млн тонн, что на 1,1% меньше, чем за январь-марта 2017 года.   

    Погрузка на сети РЖД за март 2018 года составила 112,4 млн тонн. Это на 3,1% больше, чем за аналогичный месяц 2017 года и на 12,5% выше уровня февраля этого года

    Грузооборот за январь-март 2018 года составил 636,2 млрд тарифных т/км (+4,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 811,7 млрд т/км (+4,1%).

    В марте грузооборот сети РЖД вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 224,2 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц увеличился на 4,1% – до 285,7 млрд т/км.

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